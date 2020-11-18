На объездной дороге Honda врезалась в парапет и опрокинулась. Погибли трое

В страшном ДТП на объездной дороге погибли три человека. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УОБДД Чуйской области.

Honda Stepwgn ехала с запада на восток и в районе села Хунчи, по неизвестным пока причинам, касательно столкнулась с КамАЗом. Возможно водитель пытался совершить обгон. После столкновения Honda врезалась в парапет и опрокинулась.

В результате аварии, по предварительным данным, погибли три человека. Есть также пострадавшие, их увезла "Скорая помощь". Количество пострадавших уточняется.

На месте еще работают сотрудники УОБДД. По данному факту назначены экспертизы, начато досудебное производство.

Видео с места происшествия появилось в Телеграм-каналах.