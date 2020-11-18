Майа заявила, что после боя с Шевченко из Кыргызстана станет чемпионкой UFC

В Лас-Вегасе 22 ноября будет проходить турнир UFC 255.

В со-главном бою сразятся уроженка Кыргызстана Валентина Шевченко и бразильянка Дженнифер Майа. Девушкам предстоит поединок за чемпионский титул в наилегчайшем весе. Это звание на данный момент принадлежит Шевченко.

"Мне нужно будет выигрывать раунд за раундом и мою руку поднимут в конце поединка. Я выйду из октагона чемпионкой наилегчайшего дивизиона UFC", - заявила Майя в своём интервью.

Отметим, что эксперты считают фавориткой этого боя уроженку Кыргызстана. 95% - такова вероятность её победы, по мнению сайта 1 xBet. Но, судя по интервью, бразильянка не собирается сдаваться так легко и к поединку подойдёт с большим желанием выиграть.