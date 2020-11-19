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Самоуправство - вот беда

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- Сергей Швец
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Что может быть общего у столичных рынков и жилых дворов? Многочисленные заграждения, которые становятся причиной невозможности подъехать к месту ЧП пожарных расчетов. Дабы оценить масштаб трагедии, достаточно прогуляться по спальным микрорайонам и практически в каждом дворе увидеть торчащие в асфальте столбики, бетонные блоки либо шлагбаумы. Отдельные многоэтажки полностью огорожены заборами. Хорошо хоть рвы пока не копают.

Специалисты неоднократно предупреждали, а СМИ не раз писали, что из–за этих ограждений серьезные трудности испытывают водители "скорой помощи", пожарных расчетов и коммунальных служб. Да и незаконно это - загораживать технологические проезды, которые являются муниципальной собственностью.

В конце октября 2017 года в доме № 31 в микрорайоне "Восток–5" загорелась лоджия. Чудом огонь не перекинулся на внутреннее пространство квартиры.

Приехавшая на вызов машина противопожарной службы не смогла заехать во двор - дорогу преграждал бетонный блок. Кое–как техника протиснулась среди многочисленных припаркованных машин с другой стороны дома, и только благодаря этому с помощью длинных рукавов пламя удалось потушить и спасти весь дом от возгорания.

В отношении домкома тогда не было принято никаких мер.

Ограждение стоит и сейчас. Только в виде запертых железных ворот с ключами неизвестно у кого. Наша корреспондентская группа специально съездила на место.

За последние годы проблема перегороженных дворов значительно усугубилась. В южных микрорайонах стали перекрывать не только въезды во дворы, но и половинить их, дабы жители, например, четвертого подъезда не проезжали через первый, и наоборот.

Доходит до абсурда. В 4–м микрорайоне, например, перекрыли муниципальную внутримикрорайонную дорогу чуть восточнее еврейской школы. Видите ли, жителям расположенной здесь элитки не нравится, что мимо них ездят машины. Они решили перенаправить поток транспорта через другие дворы. И мэрия молчит. А жители дома на улице Донецкой даже знак повесили, что сквозного проезда через их двор нет. Хотя он всегда был и закрываться не должен. Эта стихия самоуправства может привести к последствиям не менее тяжким, чем стихия того же огня.


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URL: https://www.vb.kg/394216
Теги:
мэрия, Бишкек
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