В КР пройдет виртуальный саммит в честь Дня женского предпринимательства

Какие донорские ресурсы можно использовать для развития своего бизнеса в условиях коронавируса? Ответ на этот вопрос женщины-предпринимательницы могут получить в рамках шестого информационно-образовательного саммита "Всемирного Дня Женского Предпринимательства" WED (Women's Entrepreneurship Day).

В этом году общественное объединение "Женский Форум "Курак" проводит саммит "Всемирного Дня Женского Предпринимательства" с поправкой на эпидемиологические обстоятельства – мероприятие состоится в виртуальном формате. Сессии будут проходить 19-21 ноября 2020 года на платформе Zoom с прямой трансляцией Youtube и Facebook. Организаторы убеждены, что пандемия Covid19 не должна стать препятствием для развития женского созидательного начала, напротив даже в такой сложный период при взаимоподдержке можно найти в себе силы для роста и движения вперед.

Айнура Сагынбаева, посол Всемирного Дня женского предпринимательства в КР, Председатель правления ОО "Женский форум "Курак": "Кризис – это не только потери, но и большие возможности. Если сегодня мы объединимся, поможем друг другу, то обязательно сможем совершить прорыв. В новой парадигме развития роль женщины как в экономике, так и в политике становится значимей".

Деловая активность среди женщин остается одним из наиболее эффективных способов преодоления бедности и продвижения устойчивого социально-экономического развития как небольших сообществ, так и целых стран. Успешное женское предпринимательство – это гарантия роста качества жизни семьи, показателей здоровья и образования детей. В связи с этим, отдельным и очень важным информационно-образовательным блоком мероприятия станет специальная сессия "Инструменты и ресурсы поддержки для предпринимательниц", во время которой представители ПРООН, Accelerate Prosperity, Европейского Банка Реконструкции и Развития и Международного Торгового Центра расскажут участницам саммита, какие донорские программы существуют и как их можно использовать для развития своего предпринимательского потенциала.

Программа саммита разработана таким образом, чтобы быть максимально полезной слушательницам. В нее включены творческие мастер-классы и тренинги, которые позволят участницам повысить уровень своей креативности, улучшить навыки делового общения, научат рационально управлять своим временем, а также ухаживать за собой в условиях цейтнота.

Участниц также ждет приятное новшество – впервые в Кыргызстане пройдет вручение ежегодной премии "Курак". Награды будут вручены в нескольких номинациях:

- за усилия в борьбе с Covid19

- за поддержку женского предпринимательства

- за вклад в культуру и искусство во время пандемии

Премия "Курак" станет символом благодарности и признания тем нашим соотечественникам, которые трудились, не жалея себя, в условиях Covid19 во имя доброты, красоты и процветания.

Количество мест для участия в тренингах и мастер-классах ограничено, поэтому нужно успеть зарегистрироваться. Заявки могут подавать женщины-предпринимательницы из всех регионов КР, представители госструктур, международного сообщества, бизнес-ассоциаций и НПО.

Справка:

Всемирный День женского предпринимательства - это глобальная инициатива, поддерживаемая ООН с 2014 года. Ключевая идея этого праздника заключается в поддержке и развитии женского лидерства, повышении экономического уровня жизни, а также духовного, личностного и профессионального роста женщин и девочек. Этот праздник отмечают в 144 странах мира.

ОО "Женский Форум "Курак" присоединился к этой инициативе в 2015 году и вот уже шестой год отмечает этот знаменательный день с целью продемонстрировать важность женского предпринимательства для развития общества, призвать женщин нашей страны быть экономически независимыми и самостоятельными, открывать для себя новые возможности, становиться успешными и счастливыми.