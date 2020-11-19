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В проект Стратегии ЕАЭС войдут предложения Кыргызстана

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- Евгений Денисенко
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Проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года будет дополнен предложениями Кыргызстана. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

Речь идет о внедрении механизмов и программ целевого финансирования догоняющих экономик ЕАЭС. Данные предложения кыргызской стороны рассмотрены в штаб-квартире ЕЭК на заседании рабочей группы с участием представителей стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Эта группа, возглавленная членом Коллегии (министром) ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергеем Глазьевым, была образована для проработки упомянутых инициатив.

Ранее Кыргызстан дополнительно внес в проект Стратегии-2025 предложения о создании нового института развития ЕАЭС для финансирования инвестиционных проектов и программ в целях выравнивания уровней развития государств Союза. А также - о внедрении программ целевого финансирования в рамках действующих институтов развития. Последним, по мнению кыргызских специалистов, допускается передача управления средствами нового института.

"По оценке Евразийской экономической комиссии, объем средств, который необходим Армении и Кыргызстану для выхода на средний уровень развития в ЕАЭС, на порядок превышает возможности региональных финансовых институтов, таких как Евразийский банк развития и Евразийский фонд стабилизации и развития, – отмечал Сергей Глазьев. – В этих условиях важно полностью использовать имеющиеся финансовые ресурсы и усилить экспертное сопровождение разрабатываемых инвестиционных проектов".

Рабочая группа, возглавленная Глазьевым, совместно со сторонами уже подготовила проект Концепции создания института развития и поддержки ЕАЭС.

Материалы, разработанные этой группой, предусматривается представить на рассмотрение Совета ЕЭК до конца текущего года.


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URL: https://www.vb.kg/394230
Теги:
Россия, ЕАЭС, Кыргызстан
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