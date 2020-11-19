Стали известны позиции сестёр Шевченко в рейтинге UFC

Перед боями сестёр Шевченко из Кыргызстана был опубликован обновлённый рейтинг организации.

Стало известно, что Валентина находится на 3 месте женского рейтинга лучших спортсменок UFC вне зависимости от весовых категорий. Кроме того, она является чемпионкой наилегчайшего дивизиона, в котором её сестра Антонина располагается на 15 месте.

22 ноября уроженки Кыргызстана выступят на очередном турнире. На UFC 255 Антонина вступит в схватку с Ариане Липски из Бразилии, а Валентине предстоит защитить титул чемпионки в бою против другой бразильянки Дженнифер Майа.

Кыргызстанские спортсменки являются фаворитками своих поединков. Такого мнения придерживаются аналитики всех БК, в том числе и сайта 1Win (подробнее о нём - по ссылке https://bookmaker-ratings.ru/wiki/1win-zerkalo/). Удастся ли сёстрам Шевченко победить бразильянок - узнаем уже в это воскресенье.