Из РФ в КР экстрадировали разыскивавшегося на родине кыргызстанца

Прокуратура Саратовской области завершила экстрадиционную проверку в отношении 22-летнего гражданина Кыргызской Республики. У себя на родине он был объявлен в розыск за насильственные действия в отношении малолетнего.

Это преступление подозреваемый в нем совершил в 2015 году. И, избегая уголовного наказания, скрывался на территории России. Он был задержан в январе текущего года при прохождении пограничного контроля в Озинском районе Саратовской области.

В ходе экстрадиционной проверки, как рассказали в региональной прокуратуре, установлено, что разыскиваемый российского гражданства не приобретал. Его действия признаны наказуемыми по российскому уголовному законодательству.

Вместе с тем, не установлено предусмотренных международными договорами и законодательством Российской Федерации препятствий к его выдаче правоохранительным органам Кыргызстана, для привлечения там к уголовной ответственности. Учитывая данные обстоятельства, областным надзорным органом было подготовлено соответствующие заключение о возможности экстрадиции задержанного.

"Органами ФСИН России организована передача указанного лица компетентным органам Кыргызской Республики", - проинформировали в Саратовской прокуратуре.