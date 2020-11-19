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АДС: Более половины кыргызстанцев готовы принять участие в работе Курултая

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- Оксана Гут
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Более половины кыргызстанцев готовы принять участие в работе Курултая. Об этом заявила Генеральный секретарь АДС Нурипа Муканова.

В рамках обсуждения Конституционной реформы в Кыргызской Республике общественное объединение "Антикоррупционный деловой совет" совместно с молодежной платформой "За чистый Кыргызстан" по собственной инициативе провели телефонный социологический опрос.

"Цель исследования – узнать уровень осведомленности жителей республики и их отношение к инициативе по приданию Народному Курултаю статуса главного рекомендательного органа Кыргызстана", - отмечают в АДС.

Так, по их данным, более половины опрошенных (51,3%) считают, данная инициатива пойдет на пользу стране;

35,8% затруднились ответить;

Против выступают 12,9% граждан.

Отвечая на вопрос "Готовы ли вы лично принять участие в работе Курултая, если вас выберут представителем?" утвердительно ответили 50,8%

кыргызстанцев.

Исследование было проведено во всех областях республики, а также в городах Бишкек и Ош с 8 по 14 ноября 2020 года. Общее количество

респондентов составило 6558 человек.

Фото иллюстративное


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URL: https://www.vb.kg/394236
Теги:
коррупция, курултай, опрос, президент, референдум, Кыргызстан, политика
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