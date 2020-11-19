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Военные стран ОДКБ отработали подготовку к совместной операции

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- Евгений Денисенко
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В России состоялась командно-штабная тренировка с Командованием Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. Он прошла базе одного из соединений Воздушно-десантных войск РФ, дислоцированного в Московской области, с участием представителей стран-партнеров.

Как сообщили в пресс-службе ОДКБ, основной целью мероприятия, которым руководил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, являлась "апробация перспективной структуры пункта управления КСОР, развертываемого на основе командного пункта Воздушно-десантных войск".

В тренировке участвовали представители оборонных, а также МВД, МЧС и других заинтересованных ведомств государств - членов ОДКБ (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан), а также Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. В ходе мероприятия в учебной оперативной обстановке должностные лица Командования КСОР выработали решение на проведение совместной операции.

Подводя итоги, генерал-полковник Анатолий Сидоров отметил, что благодаря совместной слаженной работе были успешно опробованы перспективные подходы к организации управления КСОР. "Мероприятие, безусловно, положительно скажется на умениях и навыках офицеров Командования КСОР ОДКБ в планировании совместных операций, в использовании современных технических средств управления. Все это будет способствовать совершенствованию организации управления Войсками (Коллективными силами) ОДКБ", - подытожил российский военачальник.

Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) - совместные военные силы стран-участников ОДКБ. Находятся в состоянии постоянной готовности для противодействия чрезвычайным ситуациям, а также военной агрессии, терроризму, организованной преступности и наркотрафику. В состав входят гвардейские воздушно-десантная дивизия и десантно-штурмовая бригада (Россия), десантно-штурмовая бригада аэромобильных войск и батальон оперативного назначения (Казахстан), гвардейская воздушно-десантная бригада (Беларусь) и по одному батальону от Армении, Кыргызстана и Таджикистана.


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URL: https://www.vb.kg/394240
Теги:
ОДКБ, учения
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