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Студенты-кыргызстанцы поучаствовали в фотовыставке в Петербурге

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- Евгений Денисенко
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В Таврическом дворце - штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ - открылась XV ежегодная экспозиция "Петербург - в мире, мир - в Петербурге...". В этом году в конкурсе приняли участие студенты девяти вузов города из Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Монголии, Китая, Эстонии, а также из различных регионов России.

Организатором конкурса традиционно выступил Санкт-Петербургский государственный университет при поддержке Секретариата Совета МПА СНГ и Совета ректоров образовательных организаций высшего образования Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Победители определялись в пяти номинациях: "Город над вольной Невой…", "Мгновения студенческой жизни…", "Дружба без границ", "Петербург - город молодежи", "Мой далекий дом". Начинающие фотографы прислали более 500 работ, из которых члены профессионального жюри выбрали 49 финалистов. Именно их снимки заняли место в Таврическом дворце. В экспозиции есть и работы кыргызстанцев, автор одной из них под названием "Прогулка в перерыве" - Сергей Назаралиев, занимающийся в Северо-Западном институте управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы (СЗИУ РАНХиГС).

Председатель жюри, старший преподаватель СПбГУ Александр Беленький отметил, что уровень работ с каждым годом возрастает. По его словам, среди представленных студентами фотографий есть немало по-настоящему сильных, выполненных в необычной технике.

Заместитель руководителя Секретариата Совета МПА СНГ Елена Кузина обратила внимание на интернациональный состав участников конкурса и выразила надежду на его дальнейшее расширение: Мне бы хотелось пожелать, чтобы было как можно больше участников - как можно больше участников именно из стран Содружества.

"В Санкт-Петербурге традиционно учится много студентов из других регионов и стран, и они помогают нам - тем, кто давно здесь живет, - по-новому посмотреть на наш город", - говорит первый заместитель председателя Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Алексей Силкин. Он сравнил современную тенденцию фиксировать окружающую жизнь и выкладывать снимки в социальных сетях с ведением дневника. И предположил, что фотографии, подобные тем, что представлены на выставке, могут составить городскую фотолетопись.


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URL: https://www.vb.kg/394244
Теги:
выставка, Россия, студенты, Кыргызстан
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