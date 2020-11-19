Сторона Калыкова озвучила имя вероятного убийцы баткенского прокурора

Родственники и адвокат осужденного за убийство прокурора Баткенской области Мелиса Калыкова сегодня на пресс-конференции представили новые доказательства его невиновности.

Так адвокат Сартбай Жайчыбеков продемонстрировал журналистам фотографии вещественных доказательств, которые, по его словам, были наглым образом проигнорированы следствием и судом.

"Самое главное, у следствия нет прямых доказательств вины моего подзащитного, о чем следователь сам и говорил в суде. Вот посмотрите на фотографии следов с места пришествия. Очень много несовпадении. К примеру, на месте убийства есть множество следов обуви, оставленные еще до того, как туда приехала оперативная группа. Тем не менее, следствие даже не выяснило, кому они принадлежат, хотя уже по следам видно, что там было не двое человек (Мелис Калыков и Анарбай Мамажакыпов, - прим. ред.), а намного больше. Кроме этого, сожженный бушлат, который якобы на труп бросил мой подзащитный, не ему принадлежит, а одному из прокуроров. Вот на фото вы сами видите, кто из прокуроров носил именно такой бушлат. Кроме того, по версии следствия, в голове у погибшего обнаружены пули от девятимиллиметровой дроби охотничьего ружья, а калибр патронов в ружье моего подзащитного - 4 миллиметра, - сказал Жайчыбеков.

Также он выразил недоумение по поводу того, что на судебные заседания не вызывают в качестве свидетелей самих прокуроров, которые были на охоте.

- Этим должны заниматься гособвинители, но нам говорят, вам надо вы и вызывайте, - отметил он.

Сестра Мелиса Калыкова Дариха Калыкова обратилась с просьбой к генпрокурору Курманкулу Зулушеву, которому напомнила, что Садыр Жапаров лично обещал ей, что дело будет пересмотрено прокуратурой.

- Он сам сказал и этому есть тысячи свидетелей, что сам сомневается в виновности моего брата и поэтому даст поручение прокуратуре пересмотреть дело. Я еще раз напоминаю, что один из участников той охоты является дальним родственником Жээнбекова, а многие прокуроры из той группы работали вместе с бывшим генпрокурором Джамшитовым. Кроме этого, Мирлан Калыбеков, который ранее был прокурором Баткенского района, теперь еще и баллотируется в президенты, а до этого и в депутаты. Все это он делает с одной целью, чтобы уйти от ответственности, - сказала она.

Выступил и адвокат Сайдикасым Эрмеков, чей подзащитный Нурлан Балтабаев, по его словам, подвергся давлению со стороны бывшего заместителя прокурора Баткенской области Арстана Байбосунова.

- Мотив убийства Анарбая Мамажакыпова был только у Арстана Байбосунова, чьи незаконные дела должны были быть рассмотрены. У Мелиса Калыкова не было никакого мотива, - сказал он.