В КР стены школ стали украшать необычными граффити

В селах Саруу и Джети–Огуз на Иссык–Куле на стенах школ появились панно–муралы с изображением детей–учеников.

Необычные граффити сделаны художниками из арт–группы DOXA Сергеем Келлером и Дмитрием Петровским в рамках проекта "Таасирлинк" международной организации "Поиск общих интересов".

Сейчас художники отправляются на юг страны, где распишут школьные стены в селах Бек–Абад, Арсланбап, Алля Анаров и Нариман в Джалал–Абадской и Ошской областях.

Эта необычная идея принадлежит сотрудникам проекта "Таасирлинк", который осуществляется международной организацией "Поиск общих интересов" и местными неправительственными организациями "Жаш Ниет" и Step to Success с прошлого года. Основная цель - создание сети активных молодых людей, которые могли бы помогать сверстникам менять взгляды на жизнь, добиваться своих целей и становиться лучше.

Кстати, проект работает по нескольким направлениям, и ребят учат простым, но важным вещам. Например, любить родное село, ведь так важно заботиться и беречь то место, где живешь, стараться сделать его лучше и уютнее. Парней и девушек также учат развивать критическое мышление, повышать социальную активность, расширять права и возможности девушек и женщин, укреплять сотрудничество между жителями и государственными органами, ведь когда они работают вместе, то и результат эффективнее.

С мая по ноябрь 2020 года команда "Таасирлинка" провела онлайн и оффлайн медиакампании в Иссык–Кульской, Джалал–Абадской и Ошской областях. Это и IT–тренинги, и спортивные соревнования, фестивали, экоакции. И вот сейчас активисты рисуют муралы на темы, актуальные для молодежи. А помогают им в этом Сергей Келлер и Дмитрий Петровский.

По словам художников, дети - жители сел - активно включились в работу. Они с удовольствием позировали художникам, а те фотографировали ребят и потом по этим снимкам рисовали композиции с их участием на стенах родных школ. Теперь эти галереи изображений стали излюбленным местом, на фоне которого каждому хочется сделать селфи. Мальчишки и девчонки ждут не дождутся, когда же отменят дистанционное обучение и разрешат сесть за парты. Ведь сейчас их учебные заведения украшают такие рисунки!