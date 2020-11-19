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Кыргызстан вводит запрет на вывоз некоторых видов продовольствия

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- Мария Стрельцова
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Минсельхоз Кыргызстана инициировал временный запрет на вывоз (экспорт) отдельных видов сельскохозяйственных товаров. Об этом заявил глава Минсельхоза Тилек Токтогазиев через свою страницу в Facebook.

Под ограничения подпадают: лошадь, крупный рогатый скот, овцы и козы, птица, пшеница, ячмень, кукуруза, рис, пшеничная мука, растительное масло, сахар, куриные яйца, йодированная соль, корм (сено, солома, фураж, крупы).

"В виду повышения цен на товары первой необходимости, важны незамедлительные решения, мы пришли к этому не от хорошей жизни", - отметил Токтогазиев.

По словам министра, в это сложное время важно обеспечить продовольственную безопасность. После стабилизации цен этот запрет будет снят.

Как считают отдельные эксперты, любой запрет ведёт к поиску альтернативных способов решения проблемы, зачастую незаконным путем. Запрет может сработать очень краткосрочно. На долгосрочную перспективу нужны другие меры, которые бы стимулировали, например, производителей мяса поставлять продукцию на внутренний рынок, а не ориентироваться на экспорт.


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URL: https://www.vb.kg/394252
Теги:
Минсельхоз, продовольствие, экспорт, Кыргызстан
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