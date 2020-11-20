Лерон Сайдашев: Пока общество не поймет наших пациентов

Улучшается ли положение людей, живущих с ВИЧ, в Кыргызстане? С этого вопроса началась наша беседа с врачом– консультантом Бишкекского городского центра "СПИД" Лероном Шайхиевичем Сайдашевым.

- Я работаю в СПИД–службе уже двадцать лет. В основной своей массе люди стали более толерантными к тем, у кого ВИЧ. Такого, как в первые годы, когда мы начали открыто и в основном негативно говорить о ВИЧ/СПИДе, нет. Как показало время, тогда мы напрасно всех пугали и развернули злую пропаганду, дескать, СПИД - чума 20 века и т.д. Мои первые пациенты благополучно живут уже более 20 лет, и я считаю их равными себе. Как с ними обращаешься, так они к тебе и относятся. За 20 лет я с ними ни разу не поссорился и не поспорил, хотя у многих из них трудные судьбы. Мне всегда было с ними комфортно.

Почему наше общество не хочет принимать и понимать людей с ВИЧ и как сделать его более терпеливым и отзывчивым?

- Если говорить о людях, живущих с ВИЧ, то не надо сбрасывать со счетов, что среди них есть и благополучные, которые сделали хорошую карьеру. У меня есть один знакомый фермер, о болезни которого знает вся семья, и все ее члены с этим спокойно живут и даже сами напоминают ему, чтобы он вовремя принял лекарство.

В первый раз я услышал о ВИЧ–инфекции в 1987 году, тогда к этому заболеванию относились еще спокойно. Негатива стало больше в 2000–х годах. Однозначно, если завтра наши пациенты станут более открытыми, то общество их не поймет, потому что оно к этому не готово. Мы слишком много, громко и страшно кричали об этом, и у народа сложилось отрицательное видение. А я считаю, что человек с ВИЧ - такой же гражданин с такими же, как у нас, интересами.

Я боюсь, как бы наших подопечных не перенаправили в общую сеть здравоохранения. Это будет неправильно, потому что в нашем центре они чувствуют себя защищенными, здесь к ним хорошо и с пониманием относятся. Они встречаются с сотрудниками НПО и участвуют в различных мероприятиях. В общей сети им будет гораздо сложнее, потому что мы пока не научили общество воспринимать людей с ВИЧ как равных. У нас так заведено, что онкология, диабет, сифилис - это понятно всем, а вот ВИЧ–инфекция - это позор. Я даже не могу сказать, через какое время нам удастся преодолеть эту проблему.

Тем не менее у людей должна быть настороженность: растет число заразившихся ВИЧ половым путем, и эту инфекцию могут подхватить не только те, кто употребляет наркотики...

- Сейчас, слава богу, с категорией людей, которые принимают наркотики, мы разобрались отчасти благодаря программе заместительной терапии метадоном, хоть ее и ругают. Мое мнение, что если человеку трудно и он никак не может побороть зависимость, пусть принимает метадон под контролем врача и продолжает жить нормальной жизнью в адекватном состоянии, не ворует и не доставляет хлопот близким. В отличие от Кыргызстана от этой программы отказались в России и в Казахстане, а у нас проявили толерантность, и это очень гуманный акт по отношению к страдающим от наркотической зависимости гражданам.

Конечно, мы не можем знать, что с нами будет дальше, так как государством служба финансируется лишь на 40% от потребностей, остальную часть покрывают международные партнеры.

На 1 октября 2020 года в Бишкеке зарегистрировано 2052 случая ВИЧ–инфекции, в том числе 160 случаев СПИДа. Умерло 213 человек, из них 88 - от СПИДа. За 9 месяцев текущего года половой путь передачи был определен у 151 человека, парентеральный - у 17, неустановленный - у 62, вертикальный путь - у 1 человека.