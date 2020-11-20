"Выгоды от работы школ перевешивают издержки, связанные с их закрытием"

COVID-19 угрожает нанести непоправимый вред образованию, питанию и благополучию детей. Об этом заявляют в ЮНИСЕФ и призывают не допустить потерю целого поколения.

В своем новом докладе под названием Averting a Lost COVID Generation ("Предотвратить потерю поколения в связи с COVID"), опубликованном сегодня в преддверии Всемирного дня детей, ЮНИСЕФ предупреждает о нарастании существенных последствий для детей по мере приближения второго года пандемии COVID-19.

В докладе говорится о том, что, хотя симптомы у инфицированных детей и остаются слабыми, число случаев инфицирования растет, и более долгосрочное воздействие пандемии на образование, питание и благополучие целого поколения детей и молодежи может в корне изменить их жизнь.

"На протяжении всей пандемии COVID-19 существует стойкий миф о том, что данная болезнь не оказывает практически никакого воздействия на детей. Но как же это далеко от правды, – заявляет Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор. – Дети могут болеть и распространять болезнь, но это лишь верхушка айсберга пандемии. Наибольшую угрозу для детей представляют перебои в оказании основных услуг и резкий рост показателей нищеты. Чем дольше будет продолжаться кризис, тем сильнее будет его воздействие на образование, здоровье, питание и благополучие детей. Под угрозой будущее целого поколения".

В докладе отмечается, что по состоянию на 3 ноября в 87 странах, по которым имеются данные с разбивкой по возрасту, на детей и подростков в возрасте до 20 лет приходился каждый девятый случай заражения COVID-19, или 11% от 25,7 миллиона случаев заражения, о которых сообщили эти страны. Необходимы более надежные данные о случаях заражения, смертях и тестировании с разбивкой по возрасту, чтобы добиться лучшего понимания того, как кризис влияет на наиболее уязвимых детей, и определить ответные меры.

Как отмечено в докладе, несмотря на то, что дети могут передавать вирус друг другу и людям из старших возрастных групп, существуют убедительные доказательства того, что при обеспечении основных мер безопасности выгоды от поддержания работы школ перевешивают издержки, связанные с их закрытием. Школы не являются основным фактором передачи вируса в местном сообществе, и дети с большей вероятностью заражаются вирусом за пределами школы.

В докладе говорится о том, что наиболее серьезную угрозу для детей представляют связанные с COVID перебои в предоставлении критически важных медицинских и социальных услуг для детей. Использование новых данных обследований ЮНИСЕФ, проведенных в 140 странах, позволили сделать вывод о том, что:

Примерно в одной трети проанализированных стран наблюдалось сокращение минимум на 10% охвата такими медицинскими услугами, как плановая вакцинация, амбулаторное лечение инфекционных болезней детского возраста и услуги по охране здоровья матерей. Значимой причиной является страх перед инфекцией. Охват услугами по обеспечению питания для женщин и детей в 135 странах сократился на 40%. По состоянию на октябрь 2020 г. 265 миллионов детей во всем мире по-прежнему не получали школьного питания. Более 250 миллионов детей в возрасте до 5 лет могут не получить способствующие защите жизни преимущества программ приема добавок витамина А. Шестьдесят пять стран сообщили о сокращении числа посещений социальными работниками на дому в сентябре 2020 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Еще больше опасений вызывают приведенные в докладе данные, включающие в себя следующие:

По состоянию на ноябрь 2020 г. закрытие школ по всей стране в 30 странах затронуло 572 миллиона учащихся, что составляет 33% зачисленных на обучение учащихся во всем мире.

По оценкам, из-за серьезных перебоев в предоставлении услуг и роста недостаточности питания в течение года могут произойти 2 миллиона дополнительных детских смертей и 200 000 дополнительных мертворождений.

В 2020 г. от истощения или острой недостаточности питания пострадают еще от 6 до 7 миллионов детей, что представляет собой рост на 14%, который приведет к более чем 10 000 дополнительных детских смертей в месяц – в основном в странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии.

Согласно оценкам, в глобальном масштабе число детей, живущих в условиях многомерной нищеты – без доступа к образованию, услугам здравоохранения, жилью, питанию, санитарии или воде – к середине 2020 г. выросло на 15%, или еще на 150 миллионов детей.

Для реагирования на этот кризис ЮНИСЕФ призывает правительства и партнеров:

Обеспечить обучение всех детей, в том числе путем ликвидации цифрового разрыва. Гарантировать доступ к питанию и медицинским услугам и обеспечить доступность и наличие вакцин для каждого ребенка. Поддерживать и охранять психическое здоровье детей и молодых людей и положить конец жестокому обращению, гендерному насилию и отсутствию заботы о детях. Расширить доступ к безопасной питьевой воде, санитарии и гигиене и решить проблемы, связанные с ухудшением состояния окружающей среды и изменением климата. Обратить вспять рост детской нищеты и обеспечить всеобъемлющее восстановление для всех. Удвоить усилия по защите и поддержке детей и их семей, живущих в условиях конфликтов, стихийных бедствий и перемещения.