Погода
$ 84.66 - 84.91
€ 99.65 - 101.15

Кудрет Тайчабаров: Корейские бизнесмены заинтересовались СЭЗ "Бишкек"

321  0
- Мария Стрельцова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Корейская компания BITCOIN MINING GROUP посетила свободную экономическую зону "Бишкек". Она интересуется ее инвестиционными возможностями. Об этом редакции VB.KG заявил Генеральный директор СЭЗ "Бишкек" Кудрет Тайчабаров.

По его словам, нынешние условия в СЭЗ не соответствуют международным стандартам и малопривлекательны.

- Если иностранные инвесторы приедут и увидят инфраструктуру экономической зоны и условия, они не захотят работать здесь, поэтому корейская делегация предлагает взять на себя создание всех условий, а затем привлекать своих инвесторов, - пояснил он.

Глава СЭЗ отметил, что корейская компания заинтересована в создании производственного парка на территории СЭЗ "Бишкек" и привлечении крупных международных инвестиционных компаний.

"В случае успешной реализации данного проекта будет создано более 50 тысяч рабочих мест", - сказал Тайчабаров.

BITCOIN MINING GROUP занимается электроникой, строительством, торговлей и добычей полезных ископаемых в Корее и других странах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394280
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  