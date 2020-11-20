Кудрет Тайчабаров: Корейские бизнесмены заинтересовались СЭЗ "Бишкек"

Корейская компания BITCOIN MINING GROUP посетила свободную экономическую зону "Бишкек". Она интересуется ее инвестиционными возможностями. Об этом редакции VB.KG заявил Генеральный директор СЭЗ "Бишкек" Кудрет Тайчабаров.

По его словам, нынешние условия в СЭЗ не соответствуют международным стандартам и малопривлекательны.

- Если иностранные инвесторы приедут и увидят инфраструктуру экономической зоны и условия, они не захотят работать здесь, поэтому корейская делегация предлагает взять на себя создание всех условий, а затем привлекать своих инвесторов, - пояснил он.

Глава СЭЗ отметил, что корейская компания заинтересована в создании производственного парка на территории СЭЗ "Бишкек" и привлечении крупных международных инвестиционных компаний.

"В случае успешной реализации данного проекта будет создано более 50 тысяч рабочих мест", - сказал Тайчабаров.

BITCOIN MINING GROUP занимается электроникой, строительством, торговлей и добычей полезных ископаемых в Корее и других странах.