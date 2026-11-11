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В Кыргызстане альпинисты создали группу SOS для экстренной помощи в горах

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- Светлана Лаптева
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Гибель подростка в ущелье Ала-Арча всколыхнула общественность и заставила по-новому взглянуть на безопасность в горах. После завершения поисково-спасательных работ неравнодушные граждане приняли решение объединить усилия. Сообществом туристов и альпинистов был создан Telegram-канал SOS Mountain, ставший основой для специальной группы SOS, главной целью которой стала координация и оперативное информирование при чрезвычайных ситуациях.

Кто вошел в объединение?

По словам координатора инициативы, идея родилась прямо во время поисков пропавшего мальчика. К движению уже присоединились:

  1. Опытные гиды и альпинисты;
  2. Любители гор и волонтеры;
  3. Врачи и специалисты по оказанию первой помощи;
  4. Представители добровольческих отрядов.

К работе группы также в обязательном порядке подключаются действующие сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций и администрации природного парка "Ала-Арча".

Зачем нужна группа?

Главная задача объединения - выстроить четкую логистику и наладить взаимодействие между профессиональными спасателями и гражданскими добровольцами.

Участники надеются, что в сложной ситуации МЧС сможет оперативно информировать группу через Telegram-канал для общей координации и быстрого реагирования. Это позволит задействовать ресурсы, знания и мобильность волонтеров с первых минут ЧП, минимизируя риски и помогая спасать человеческие жизни в горах Кыргызстана.

Организаторы призывают всех, кто ходит в горы, подписаться на канал SOS Mountain и поделиться ссылкой с единомышленниками для обмена оперативной информацией.


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URL: https://www.vb.kg/463007
Теги:
спасатели, Кыргызстан, медики, альпинисты
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