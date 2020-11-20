Генпрокурор Зулушев прокомментировал дело об убийстве баткенского прокурора

Родственники Мелиса Калыкова, которого осудили за убийство прокурора Баткенской области, убеждены в его невиновности. Будет ли Генеральная прокуратура пересматривать это дело, как было обещано ранее и.о. президента Садыром Жапаровым? На этот вопрос редакции VB.KG ответил глава ведомства Курманкул Зулушев.

По его словам, вначале пусть суд вынесет свое решение по этому делу.

- Сейчас это дело рассматривается в суде и поэтому необходимо дождаться судебного решения. В этом деле фигурируют прокуроры. Как я уже говорил, пусть суд вынесет решение и увидим насколько будет соблюдена законность. Прокуроры, которые причастны, понесут ответственность, - сказал Генпрокурор.

Напомним, 3 ноября на встрече с жителями Баткенской области исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров заявил, что дело по убийству прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова будет пересмотрено генеральной прокуратурой.

- Я знаю про это дело, у меня также есть сомнения. Сейчас у нас новый генпрокурор Курманкул Зулушев, которому я дам поручение пересмотреть это дело, - сказал Жапаров.