Азиз Суракматов: Надо объединить посты президента и премьера

Экс-мэр Бишкека Азиз Суракматов высказал свое мнение редакции VB.KG по поводу нынешней разворачивающейся реформы Конституции.

По его словам, реформа нужна для улучшения госуправления в стране.

"Жизнь показала, что действующая Конституция не эффективна в части государственного и местного самоуправления. Страна хочет перемен, народ хочет жить лучше и достойно. В демократической стране системные реформы возможны только путем внесения изменений в действующую Конституцию КР. Мы видим попытки проведения реформ, но в какой форме это будет сделано это вопрос конституционного обсуждения и совещания. Я, как обычный гражданин, в это непростое время хотел бы внести свои следующие предложения по реформированию государственного управления:

1) Президент КР и депутаты Жогорку Кенеша избираются в один день голосования.

2) Избранным Президентом КР считается тот кандидат, который возглавляет список кандидатов в депутаты Жогорку Кенеш КР по партийному списку. Соответственно, партия и ее лидер, занявшие первое место на парламентских выборах берут ответственность за всю полноту власти.

3) Президент КР является главой государства и главой исполнительской власти (премьер-министр) в одном лице.

4) Президент и парламент избираются сроком на 4 года. Президент КР не может быть избранным более 2-х сроков подряд.

5) Жогорку Кенеш состоит из 100 депутатов по партийной и одномандатной системе, а их соотношение регулируется отдельным законом.

6) Городские Кенеши городов Бишкек, Ош и областные Кенеши состоят из 35 депутатов по партийной системе.

7) Важно! Мэр г. Бишкек и г. Ош, губернаторы областей избираются всенародным голосованием в один день избрания местного Кенеша. Избранным губернатором или мэром Бишкека и Оша считается то лицо, которое также стоит в списке кандидатов в депутаты местного Кенеша под 1-м (первым) номером победившей партии.

8) Для увеличения республиканского и местных бюджетов законодательно определить, что 49 процентов от всех поступлений от налогов, неналоговых сборов, таможенных сборов, лицензий и разрешений остаются в местных областных бюджетах и бюджете г. Бишкек и г. Ош, а 51 процент направляются в республиканский бюджет.

9) Расщепление всех поступивших финансов между местными и республиканскими бюджетами составит в 2021 году 20%-80%; в 2022 году 30%-70%; в 2023 году 40%-60%, а с 2024 года 49% - 51%.

10) Руководители областных структур, акимы и руководителей структур городов Бишкек и Ош назначаются мэрами г. Бишкек и Ош и губернаторами областей по представлению соответствующих министерств и ведомств, за исключением структур прокуратуры, ГКНБ, военкоматов и статкомитетов. Освобождение мэров, губернаторов, акимов и руководителей местных органов производится местными кенешами только по представлению президента КР.

11) Правительству КР произвести оптимизацию своих штатов в пользу создания структур в областных администрациях и мэриях городов Бишкек и Ош. Создать областные управления финансов, экономики, бюджета, промышленности, сельского хозяйства, строительства, торговли, транспорта, спорта, культуры, образования и тд за счёт оптимизации структур Правительства КР.

Очевидные плюсы и минусы:

1) Оптимизация государственных расходов на выборный процесс.

2) Данная форма подразумевает полную ответственность избранного президента и победившей партии за экономическую политику в стране.

3) Избавляемся от премьер-министров, мальчика для битья, которые не принимают ответственных решений и раз в год отправляется в отставку. Ни одно государство мира не хочет строить долгосрочные планы со страной, где раз в год меняется премьер, и на которую списывают все неудачи.

4) Четыре года - это достаточный срок для реализации любых программ. Например, США и другие развитые страны давно пришли к этому четырехлетнему формату. Любой длительный срок управления государством одним человеком неизбежно ведет к диктатуре.

5) 100-105 депутатов, на мой взгляд, достаточно эффективное количество для страны с 6 миллионным населением.

6) Для городов Бишкек и Ош и для областей 35 депутатов в городском и областном Кенешах также является наиболее оптимальным и эффективным количеством по представленности групп и принятию решений.

7) практика повышения роли регионов существует в ряде парламентских государств. Жизненно необходимо дать полномочия губернаторам, мэрам, акимам и местным Кенешам самим решать свои экономические, финансовые, хозяйственные, кадровые вопросы. Необходима децентрализация, и уходить от дотации регионов путём создания бизнеса, промышленности и увеличения сборов .

8) Местному самоуправлению нужен стимул поднимать экономику страны на местах, им нужна мотивация для пополнения бюджету по принципу: "Чем больше они соберут налогов, тем больше у них останется для развития региона".

9) Расщепление должно быть справедливым, как на примере западных и европейских стран ориентировочно 50%-50%.

10) Сокращение аппаратов кабинета правительства - это вопрос времени. Нынешнее Правительство – образец очень громоздкого и крайне неэффективного менеджмента.

В правовом государстве с парламентской формой правления должны работать законы, и тогда нет разницы как называется позиция: президент или премьер-министр. В транзитный период отвечать должен и будет один человек, принимающий ответственные решения. Мы должны вместе и ответственно пройти этот непростой этап и поддержать реформы", - пишет Азиз Суракматов.