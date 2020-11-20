Погода
$ 84.66 - 84.91
€ 99.65 - 101.15

Азиз Суракматов: Надо объединить посты президента и премьера

629  0
- Александр Тузов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экс-мэр Бишкека Азиз Суракматов высказал свое мнение редакции VB.KG по поводу нынешней разворачивающейся реформы Конституции.

По его словам, реформа нужна для улучшения госуправления в стране.

"Жизнь показала, что действующая Конституция не эффективна в части государственного и местного самоуправления. Страна хочет перемен, народ хочет жить лучше и достойно. В демократической стране системные реформы возможны только путем внесения изменений в действующую Конституцию КР. Мы видим попытки проведения реформ, но в какой форме это будет сделано это вопрос конституционного обсуждения и совещания. Я, как обычный гражданин, в это непростое время хотел бы внести свои следующие предложения по реформированию государственного управления:

1) Президент КР и депутаты Жогорку Кенеша избираются в один день голосования.

2) Избранным Президентом КР считается тот кандидат, который возглавляет список кандидатов в депутаты Жогорку Кенеш КР по партийному списку. Соответственно, партия и ее лидер, занявшие первое место на парламентских выборах берут ответственность за всю полноту власти.

3) Президент КР является главой государства и главой исполнительской власти (премьер-министр) в одном лице.

4) Президент и парламент избираются сроком на 4 года. Президент КР не может быть избранным более 2-х сроков подряд.

5) Жогорку Кенеш состоит из 100 депутатов по партийной и одномандатной системе, а их соотношение регулируется отдельным законом.

6) Городские Кенеши городов Бишкек, Ош и областные Кенеши состоят из 35 депутатов по партийной системе.

7) Важно! Мэр г. Бишкек и г. Ош, губернаторы областей избираются всенародным голосованием в один день избрания местного Кенеша. Избранным губернатором или мэром Бишкека и Оша считается то лицо, которое также стоит в списке кандидатов в депутаты местного Кенеша под 1-м (первым) номером победившей партии.

8) Для увеличения республиканского и местных бюджетов законодательно определить, что 49 процентов от всех поступлений от налогов, неналоговых сборов, таможенных сборов, лицензий и разрешений остаются в местных областных бюджетах и бюджете г. Бишкек и г. Ош, а 51 процент направляются в республиканский бюджет.

9) Расщепление всех поступивших финансов между местными и республиканскими бюджетами составит в 2021 году 20%-80%; в 2022 году 30%-70%; в 2023 году 40%-60%, а с 2024 года 49% - 51%.

10) Руководители областных структур, акимы и руководителей структур городов Бишкек и Ош назначаются мэрами г. Бишкек и Ош и губернаторами областей по представлению соответствующих министерств и ведомств, за исключением структур прокуратуры, ГКНБ, военкоматов и статкомитетов. Освобождение мэров, губернаторов, акимов и руководителей местных органов производится местными кенешами только по представлению президента КР.

11) Правительству КР произвести оптимизацию своих штатов в пользу создания структур в областных администрациях и мэриях городов Бишкек и Ош. Создать областные управления финансов, экономики, бюджета, промышленности, сельского хозяйства, строительства, торговли, транспорта, спорта, культуры, образования и тд за счёт оптимизации структур Правительства КР.

Очевидные плюсы и минусы:

1) Оптимизация государственных расходов на выборный процесс.

2) Данная форма подразумевает полную ответственность избранного президента и победившей партии за экономическую политику в стране.

3) Избавляемся от премьер-министров, мальчика для битья, которые не принимают ответственных решений и раз в год отправляется в отставку. Ни одно государство мира не хочет строить долгосрочные планы со страной, где раз в год меняется премьер, и на которую списывают все неудачи.

4) Четыре года - это достаточный срок для реализации любых программ. Например, США и другие развитые страны давно пришли к этому четырехлетнему формату. Любой длительный срок управления государством одним человеком неизбежно ведет к диктатуре.

5) 100-105 депутатов, на мой взгляд, достаточно эффективное количество для страны с 6 миллионным населением.

6) Для городов Бишкек и Ош и для областей 35 депутатов в городском и областном Кенешах также является наиболее оптимальным и эффективным количеством по представленности групп и принятию решений.

7) практика повышения роли регионов существует в ряде парламентских государств. Жизненно необходимо дать полномочия губернаторам, мэрам, акимам и местным Кенешам самим решать свои экономические, финансовые, хозяйственные, кадровые вопросы. Необходима децентрализация, и уходить от дотации регионов путём создания бизнеса, промышленности и увеличения сборов .

8) Местному самоуправлению нужен стимул поднимать экономику страны на местах, им нужна мотивация для пополнения бюджету по принципу: "Чем больше они соберут налогов, тем больше у них останется для развития региона".

9) Расщепление должно быть справедливым, как на примере западных и европейских стран ориентировочно 50%-50%.

10) Сокращение аппаратов кабинета правительства - это вопрос времени. Нынешнее Правительство – образец очень громоздкого и крайне неэффективного менеджмента.

В правовом государстве с парламентской формой правления должны работать законы, и тогда нет разницы как называется позиция: президент или премьер-министр. В транзитный период отвечать должен и будет один человек, принимающий ответственные решения. Мы должны вместе и ответственно пройти этот непростой этап и поддержать реформы", - пишет Азиз Суракматов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394285
Теги:
Азиз Суракматов, выборы, закон, Конституция, Ош, правительство, президент, реформы, Бишкек, мэр, Жогорку Кенеш, Депутат, премьер-министр
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  