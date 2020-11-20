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Выдающийся ученый академик Жаныбек Шаршеналиев погиб от COVID-19

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- Александр Тузов
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На Ала-Арчинском мемориальном кладбище Бишкека в узком кругу, в основном, ближайших родственников состоялись похороны выдающегося ученого - академика Национальной академии наук Жаныбека Шаршеналиева, доктора технических наук, профессора, заведующего лабораторией Института машиноведения и автоматики НАН КР.

Как сообщили VB.KG в Институте машиноведения и автоматики, академик Шаршеналиев "погиб от двусторонней пневмонии, то есть от коронавирусной инфекции".

Коллеги рассказали также, что Шаршеналиев как всегда принципиально и остро выступил на недавней встрече в НАН КР с и. о. президента КР Садыром Жапаровым.

Академик был на работе и в выходные дни 10 и 11 ноября, "понедельник для него всегда начинался в субботу". Шаршеналиев был занят сразу несколькими научными проектами, ничто не предвещало трагедии.

В подписанном руководителями КР и всеми 29 академиками НАН КР некрологе говорится, что Жаныбек Шаршеналиев родился 1 февраля 1941 года в селе Арал Таласской области, воспитывался в Чон-Коргонском детском доме. Служил в ВМФ СССР, окончил Саратовский политехнический институт в 1966 году. Свою трудовую деятельность начал в должности ведущего конструктора Особого конструкторского бюро Института космических исследований АН СССР.

В 1968 году поступил в аспирантуру Московского энергетического института, после ее окончания в 1971 году работал заведующим кафедрой автоматики и телемеханики Фрунзенского политехнического института, в 1982 году стал директором Всесоюзного НИИ комплексной автоматизации мелиоративных систем.

В 1986 году назначен министром образования Киргизской ССР. С 1988 по 1994 годы работал заместителем главного ученого секретаря президиума НАН КР, с 1994 по 2000 годы работал директором Института автоматики НАН КР, в 2000-2003 годах – ректором Ошского технологического университета, в 2003-2006 годах - ректором Кыргызского национального технического университета.

С 2006 по 2008 голы - научный руководитель проектов Института автоматики Национальной академии наук Кыргызской Республики, с 2008 по 2016 годы - директор Института автоматики и информационных технологий НАН КР, с 2016 года - заведующий лабораторией Оптимальных и цифровых систем управления Института автоматики и информационных технологий (ныне Институт машиноведения и автоматики) НАН КР.

Академик Шаршеналиев - выдающийся ученый, руководитель научной школы в области технической кибернетики, теории автоматического управления, крупный организатор науки, признанный педагог высшей школы и известный общественный деятель.

Научные достижения академика Шаршеналиева и его учеников широко используются в космической технике, судостроении, энергетике, в области компьютерных и телекоммуникационных технологий.

Среди наград академика - орден "Манас" III степени, медаль "Данк".


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URL: https://www.vb.kg/394286
Теги:
вуз, кладбище, Таласская область, коронавирус, COVID-19, Министерство образования, Академия наук
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