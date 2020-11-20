Кыргызстан и Россия активизируют совместные исследования в сфере геофизики

Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Научная станция Российской академии наук в Бишкеке" активизируют сотрудничество двух организаций в соответствии с действующим Договором о научно-техническом сотрудничестве между КНУ и НС РАН.

Важное событие в рамках нынешнего Перекрестного года РФ в КР и КР в РФ: КНУ посетила делегация Научной станции РАН во главе с ее директором Анатолием Рыбиным. На встрече с учеными КНУ во главе с ректором КНУ Канатом Садыковым обсуждалось предстоящее открытие в КНУ лаборатории геофизики.

Члены российской делегации познакомились с профессорско-преподавательским составом факультета физики и электроники КНУ и рассказали о деятельности лабораторий Научной станции. С информацией о лаборатории моделирования энергонасыщенных сред выступил ее заведующий Владимир Сычев. Об особенностях изучения современных движений земной коры методами космической геодезии рассказал руководитель лаборатории ЛGPS Сергей Кузиков. О лаборатории комплексных исследований геодинамических процессов в геофизических полях выступил с докладом ее заведующий Санжар Имашев. Информацию о лаборатории перспективных аппаратурных разработок предоставил научный сотрудник Владимир Бобровский.

Декан факультета физики и электроники КНУ Самат Токтогонов выступил с презентацией своего факультета.

Ректор КНУ Канат Садыков поблагодарил сотрудников Научной станции РАН за предоставленную информацию и отметил, что открытие лаборатории геофизики в Национальном университете решает целый ряд важных для наших стран задач.

- Наше сотрудничество – хороший пример того, что вуз активизирует механизмы повышения качества обучения студентов. Ректорат не оставит без внимания этот проект. Мы считаем его стратегическим проектом для развития КНУ. Сотрудничество с крупнейшим научным центром РАН – мощное усиление факультета физики и электроники, - подчеркнул ректор КНУ Канат Садыков.