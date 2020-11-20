Погода
$ 84.66 - 84.91
€ 99.65 - 101.15

Кыргызстан и Россия активизируют совместные исследования в сфере геофизики

163  0
- Александр Тузов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Научная станция Российской академии наук в Бишкеке" активизируют сотрудничество двух организаций в соответствии с действующим Договором о научно-техническом сотрудничестве между КНУ и НС РАН.

Важное событие в рамках нынешнего Перекрестного года РФ в КР и КР в РФ: КНУ посетила делегация Научной станции РАН во главе с ее директором Анатолием Рыбиным. На встрече с учеными КНУ во главе с ректором КНУ Канатом Садыковым обсуждалось предстоящее открытие в КНУ лаборатории геофизики.

Члены российской делегации познакомились с профессорско-преподавательским составом факультета физики и электроники КНУ и рассказали о деятельности лабораторий Научной станции. С информацией о лаборатории моделирования энергонасыщенных сред выступил ее заведующий Владимир Сычев. Об особенностях изучения современных движений земной коры методами космической геодезии рассказал руководитель лаборатории ЛGPS Сергей Кузиков. О лаборатории комплексных исследований геодинамических процессов в геофизических полях выступил с докладом ее заведующий Санжар Имашев. Информацию о лаборатории перспективных аппаратурных разработок предоставил научный сотрудник Владимир Бобровский.

Декан факультета физики и электроники КНУ Самат Токтогонов выступил с презентацией своего факультета.

Ректор КНУ Канат Садыков поблагодарил сотрудников Научной станции РАН за предоставленную информацию и отметил, что открытие лаборатории геофизики в Национальном университете решает целый ряд важных для наших стран задач.

- Наше сотрудничество – хороший пример того, что вуз активизирует механизмы повышения качества обучения студентов. Ректорат не оставит без внимания этот проект. Мы считаем его стратегическим проектом для развития КНУ. Сотрудничество с крупнейшим научным центром РАН – мощное усиление факультета физики и электроники, - подчеркнул ректор КНУ Канат Садыков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394287
Теги:
вуз, наука, Россия, Кыргызстан, Канат Садыков, Академия наук
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  