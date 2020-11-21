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В Оше первоклассники пойдут в школы и откроются частные детсады

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- Бакыт Басарбек
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В Оше с 30 ноября первоклассники пойдут в школы и откроются частные детсады. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

По данным пресс-службы, в Оше стабилизировалась эпидемиологическая ситуация по коронавирусу - 19 ноября по городу зафиксировали всего два случая заболевания, а 18-го было пять случаев заражения.

Штаб принял решение с 30 ноября возобновить учебный процесс для учеников первых классов, которые с 6 октября учатся в онлайн-режиме. При посещении школ должны соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования.

Кроме этого, работу возобновляют частные школы и детские сады, но государственные детские сады пока открывать не будут.

Контроль за соблюдением норм будут осуществлять специалисты санитарно-эпидемиологической службы. В Оше зарегистрировано 55 государственных школ и 26 частных. В них насчитывается 77 832 учащихся, обучение проводят 3 277 педагогов.


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URL: https://www.vb.kg/394290
Теги:
детский сад, Ош, карантин
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