В Оше первоклассники пойдут в школы и откроются частные детсады

В Оше с 30 ноября первоклассники пойдут в школы и откроются частные детсады. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

По данным пресс-службы, в Оше стабилизировалась эпидемиологическая ситуация по коронавирусу - 19 ноября по городу зафиксировали всего два случая заболевания, а 18-го было пять случаев заражения.

Штаб принял решение с 30 ноября возобновить учебный процесс для учеников первых классов, которые с 6 октября учатся в онлайн-режиме. При посещении школ должны соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования.

Кроме этого, работу возобновляют частные школы и детские сады, но государственные детские сады пока открывать не будут.

Контроль за соблюдением норм будут осуществлять специалисты санитарно-эпидемиологической службы. В Оше зарегистрировано 55 государственных школ и 26 частных. В них насчитывается 77 832 учащихся, обучение проводят 3 277 педагогов.