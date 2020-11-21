В Кыргызстане 447 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 4 человека

За прошедшие сутки в Кыргызстане выявили 447 новых случаев коронавируса и внебольничной пневмонии. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, новые случаи выявлены:

Бишкек - 200,

Ош - 16,

Чуйская область – 86,

Ошская область - 25,

Таласская область - 20,

Нарынская область - 5,

Иссык-Кульская область – 49,

Джалал-Абадская область – 29,

Баткенская область - 17.

Всего с начала пандемии в Кыргызстане зафиксировали 69 тысяч 149 случаев COVID.

За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса и ковидной пневмонии скончались 4 человека.

По его данным, случаи летальных исходов зафиксированы:

Бишкек – 3,

Таласская область – 1.

Всего с начала пандемии от COVID в республике скончались 1 тысяча 227 человек