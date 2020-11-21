В Кыргызстане 447 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 4 человека

За прошедшие сутки в Кыргызстане выявили 447 новых случаев коронавируса и внебольничной пневмонии. Об этом сообщает республиканский штаб.
По его данным, новые случаи выявлены:
Бишкек - 200,
Ош - 16,
Чуйская область – 86,
Ошская область - 25,
Таласская область - 20,
Нарынская область - 5,
Иссык-Кульская область – 49,
Джалал-Абадская область – 29,
Баткенская область - 17.
Всего с начала пандемии в Кыргызстане зафиксировали 69 тысяч 149 случаев COVID.
За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса и ковидной пневмонии скончались 4 человека.
По его данным, случаи летальных исходов зафиксированы:
Бишкек – 3,
Таласская область – 1.
Всего с начала пандемии от COVID в республике скончались 1 тысяча 227 человек