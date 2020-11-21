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В Москве осудили россиянина, скрывавшегося в Кыргызстане

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- Евгений Денисенко
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Бабушкинский районный суд Москвы вынес вердикт в отношении бывшего бойца спецназа ГРУ Максима Лунегова, который ранее скрывался в Кыргызстане. Он и его знакомый Андрей Глухих обвинялись в убийстве сотрудника российской прокуратуры.

В мае 2019 года помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова нашли мертвым в собственной квартире с галстуком во рту. По сообщению российских СМИ, следствие установило, что Андрей Глухих и Максим Лунегов "вступили в преступный сговор, направленный на совершение нападений на граждан нетрадиционной сексуальной ориентации". Они зарегистрировались в приложении знакомств для геев, где и познакомились с Некрасовым.

В тот же день оба пришли домой к нему "под предлогом вступления в интимные отношения". По версии следствия, в квартире "Лунегов обхватил шею Некрасова руками и начал сжимать", а "Глухих нанес не менее одного удара в область живота". Затем Лунегов ремнем связал жертве руки и засунул ему в рот галстук, в результате чего Некрасов умер.

Преступники забрали из квартиры две системы нагревания табака Iqos, ноутбук, бутылку коньяка "Хеннесси", бутылку водки, сумку, три пиджака, пальто, кружку и 100 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Глухих затем нашли и взяли под стражу. В марте 2020 года суд признал его виновным по статье "Разбой" и приговорил к семи с половиной годам колонии. А вот бывший боец спецназа ГРУ Максим Лунегов первоначально скрылся и был арестован заочно. Но в ноябре 2019 года его задержали в Кыргызстане сотрудники правоохранительных органов республики. После чего Лунегова экстрадировали из Бишкека в Москву.

Суд приговорил Максима Лунегова к семи годам и одному месяцу колонии строгого режима по статьям УК РФ "Причинение смерти по неосторожности" и "Разбой".


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URL: https://www.vb.kg/394293
Теги:
Россия, суд, убийство, Москва, Кыргызстан
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