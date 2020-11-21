В Нур-Султане произошел взрыв: погибла девушка

Взрыв газового баллона произошел в популярном кафе в Нур-Султане. Об этом сообщают казахстанские СМИ.

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21 ноября 2020 года в 12.25 часов на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Нур-Султана поступило сообщение о взрыве газового баллона в коттедже, переоборудованном под кафе. По прибытии пожарных расчетов установлено, что внутри дома находятся девушка и 15 газовых баллонов.

По предварительным данным, девушка осталась под завалом и скончалась в больнице. Более 30 человек получили травмы. Им оказывается помощь.

На месте работают силы и средства ДЧС Нур-Султана, Центра медицины катастроф в количестве 21 спасателя и 5 единиц техники.