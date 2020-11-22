"Инвестируй в Кыргызстан". Дипломаты КР презентуют его потенциал россиянам

"Инвестируй в Кыргызскую Республику" – в этом ключе на сайте посольства КР в РФ сегодня публикуется ряд презентаций различных сфер республиканской экономики. Цель таких материалов, заявили в дипмиссии, – привлечь внимание потенциальных российских инвесторов, содействовать расширению торгово-экономических связей между обеими странами.

Это направление работы всегда относилось к числу приоритетов, подчеркнули в посольстве. Усилиями кыргызских дипломатов в Москве организовывались встречи представителей отечественных госструктур и бизнес-сообществ с российскими коллегами, руководителями российских и зарубежных компаний, а также международные конференции и круглые столы по соответствующей проблематике. Одни мероприятия проходили в здании самой дипмиссии, другие – в госучреждениях, конференц-залах на территории российской столицы. Сегодня из-за пандемии формат публичных мероприятий резко ограничился, поэтому активнее используются имеющиеся в распоряжении ресурсы.

"Экспортный потенциал КР", "Свободные экономические зоны КР", "Гидроэнергетика - важное стратегическое направление в развитии энергетического сектора КР", "Туристический потенциал КР" – вот лишь некоторые из таких презентаций, подготовленных во взаимодействии с заинтересованными ведомствами Кыргызстана.

В частности, сообщается, что сам он обладает значительными возможностями для развития туризма как внутреннего, так и международного. А уникальные природные условия республики позволяют развивать все направления туризма – элитный, традиционный, оздоровительный, спортивный, горный, экологический, культурный и т.д. Одним из примеров готовности правительства КР привлекать прямые иностранные инвестиции в эту сферу является полная отмена с июля 2012 года визового режима по отношению ко всем категориям граждан ряда государств сроком до 60 дней.

"Посольство КР в РФ готово к консультативному содействию всем заинтересованным сторонам по вопросам посещения Кыргызстана в текущих условиях", - проинформировали в дипмиссии.