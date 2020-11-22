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В Бишкеке проходит митинг против нового проекта Конституции

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В Бишкеке возле здания железнодорожного вокзала проходит митинг против нового проекта Конституции.

На акции протеста собралось около 100 человек. На митинге присутствуют депутаты ЖК Каныбек Иманалиев и Дастан Бекешев.

Организаторы в соцсетях сообщали, что акция протеста пройдет в формате марша, который стартует с железнодорожного вокзала и финиширует у здания "Белого дома".

Отметим, в новом проекте Конституции расширены полномочия президента и введен новый институт – народный курултай. Отмечается, что президент является главой государства и руководит исполнительной властью.

Ряд политиков и активистов выступил против принятия данной редакции Основного закона. Юристы напомнили, что депутаты парламента могут инициировать только поправки в Конституцию, но не ее новую редакцию.

Напомним, исполняющий обязанности президента Талант Мамытов подписал указ, согласно которому образовано Конституционное совещание, которое должно провести "обсуждение концепции совершенствования основ конституционного строя" и внести в Жогорку Кенеш предложения по проекту закона "О Конституции Кыргызской Республики".

Источник: elgezit.kg


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URL: https://www.vb.kg/394308
Теги:
Конституция, митинг, Бишкек
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