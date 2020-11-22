В Россотрудничество пришла обновленная команда Примакова

Нынешний руководитель Россотрудничества Евгений Примаков провел онлайн– конференцию, посвященную преобразованиям в этой организации.

Он рассказал, что 16 ноября к работе приступила обновленная команда Федерального агентства.

Появились новые подразделения, например, управление содействия международному развитию и гуманитарных программ, организационно– аналитическое управление, Управление информационной политики и информатизации.

Россотрудничество сосредоточится на работе в ближнем зарубежье путем перераспределения ресурсов.

Это будет делаться по–разному - где–то есть ставки, которые можно перенести, где–то невелики наши бюджеты, которые можно перенести в СНГ, отметил Примаков.

Смысловые изменения в работе Россотрудничества - в расширении понимания гуманитарного присутствия России. Речь должна идти не только о продвижении культуры и русского языка, но и о правовых человеческих аспектах - доступ к основным благам, образованию, защите прав соотечественников, журналистов, отдельных изданий, организаций.

Важнейшим аспектом работы обновленной структуры станет работа по формированию общественного мнения, так как именно оно оказывает реальное влияние на центры принятия решений в других странах.

Примаков анонсировал изменения в работе загранаппарата: переключение особого внимания Россотрудничества на так называемый ближний периметр - страны СНГ и ближнего зарубежья.

Он отметил, что политикой Россотрудничество не занимается, при этом все должны понимать, что оно является структурой политического ведомства.

- Постановкой внешнеполитических целей и задач занимается президент России, а не наше агентство. Наша основная задача - установление дружественных связей с неправительственным сектором, это может быть культура, экология, социальные и иные гуманитарные вопросы. Но Россотрудничество никогда не организовывало и не будет деятельность каких–либо партий и движений. Наши основные подразделения - это российские центры науки и культуры (РЦНК) в разных странах.

Мы сейчас собираем их предложения, как выстроить работу, - пояснил Евгений Примаков.

По мнению главы агентства, РЦНК должны брать на себя функции не только по проведению мероприятий, но и по оказанию услуг разного рода. "Культурная работа должна опираться на запрос местной аудитории", - подчеркнул руководитель.

И хотя, как сказал Примаков, у ведомства серьезные финансовые затруднения, как и у других структур, они готовы работать в любых условиях.

Новый глава Россотрудничества также говорил о том, что название агентства сложнопроизносимо для иностранцев и нужно найти новое название. В этот раз он упомянул, что переделывать весь блок и делать полный ребрендинг экономически неправильно в нынешних условиях. Но они готовы объявить конкурс, запустить обсуждение среди вузов, в которых обучаются иностранцы, среди общественности на новое неофициальное название.

Глава Россотрудничества также добавил, что нужно новое название для самих культурных центров. "Их у нас 73 в 62 странах и еще 80, если считать представителей", - уточнил он.

Евгений Примаков упомянул, что почти решен вопрос об увеличении в 2 раза количества мест для поступающих в российские вузы. Окончательно вопрос будет проработан к 2023–2024 годам.

Экс–депутат Госдумы Евгений Примаков был назначен на должность главы Россотрудничества в июне. Был депутатом Государственной думы VII созыва, журналистом на радиостанции "Эхо Москвы", в ТАСС и журнале "Коммерсантъ–Деньги". Примаков - внук российского дипломата Евгения Примакова, возглавлявшего правительство России в конце 1990–х.