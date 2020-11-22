Гороскоп с 23 по 29 ноября

Овен. Появится понимание, как решать накопившиеся проблемы на работе. Восстановятся отношения с руководством, а содействие влиятельных людей поможет в оформлении документов и продвижении возникших идей. Возможно разрешение финансовых затруднений благодаря полученным доходам. При планировании расходов руководствуйтесь логическими размышлениями, а не чувствами. Возникающие желания будут подталкивать к безудержным тратам и развлечениям, о которых придется пожалеть.

Телец. Полученные известия порадуют. Вы получите долгожданные ответы, восстановите деловые отношения, примете участие в онлайн–мероприятиях, которые не только пополнят багаж знаний, но и помогут обзавестись полезными знакомствами. Можете смело отправляться в поездки либо отправлять срочную корреспонденцию. Нервировать могут друзья, любимый человек и родственники. Они склонны спорить с вами по каждому пустяку, придавая всему драматическую окраску.

Близнецы. Любопытство некоторых знакомых окажется неслучайным. Узнав о ваших намерениях, они попытаются помешать им, проталкивая свои интересы за вашей спиной. Положиться вы сможете на давних знакомых и родственников. Они дадут вам хорошие рекомендации, посоветуют, к кому и когда обратиться для получения документов или решения насущных проблем. Оказавшись в компании людей, с которыми давно не виделись, вы почувствуете надежную опору, которой не хватало в последнее время.

Рак. Ожидать чудес не имеет смысла. Занимайтесь саморазвитием, тщательно готовьтесь к деловым встречам, и успех будет гарантирован. Вас выслушают и во время деловых встреч, и во время презентаций, а если вы не поленитесь и тщательно подготовитесь, результат вас устроит. Человек, который вам приглянулся, только кажется неприступной крепостью. Немного понаблюдав, вы поймете, чем сможете удивить, и ваш сюрприз поможет устроить личную жизнь.

Лев. Отбросьте обиды и займитесь важными домашними делами, развитием своего дела. Возникшие идеи помогут преодолеть застой, сделать важные преобразования в доме. Можно заняться ремонтом, попробовать свои силы в новом виде деятельности. Прямолинейные высказывания способны задеть за живое домочадцев, а нервозная обстановка в доме способна испортить и отношения на работе. Воздержитесь от споров с руководством.

Дева. Чувствуя перспективность возникших идей, не сдавайтесь, увидев в глазах деловых партнеров и домочадцев неуверенность и скептицизм. Они побудят вас к доработке возникших планов, что сделает их безупречными. После завершения проработки планов деловые партнеры и домочадцы поддержат ваше начинание, и вместе вы придете к успеху. Перемены на работе создадут условия для роста доходов. Поездки способны испортить ваш успех. Уезжать от своего счастья не спешите.

Весы. Перемены в доме завершатся, но вам не стоит препятствовать последнему аккорду преобразований. Решив поступить по–своему, вы можете нарушить естественный ход событий, что способно испортить отношения в доме и впечатления от перемен. Неплохо сложатся поездки, а долгожданная встреча принесет немало положительных эмоций. Вам будет о чем поговорить и начать новый цикл отношений, забыв о раздорах, разлучивших вас. Возможно возобновление и делового сотрудничества.

Скорпион. Ваши идеи и проявленная инициатива пойдут на пользу делам и учебе. Своевременные высказывания привлекут к вам внимание нужных людей, а возникший диалог укрепит не только деловые, но и дружеские отношения. Напряженность может возникнуть в отношениях с любимым человеком и домочадцами. Ревность подтолкнет к резкости, что способно привести к бурному скандалу. Прежде чем давать волю эмоциям, разберитесь в ситуации.

Стрелец. Вам помогут разобраться с налогами, страховками и прочими финансовыми делами, а также вопросами недвижимости. Возможно получение долгожданной работы либо давно обещанных денег, что позволит совершить необходимые покупки либо пройти курс профилактического лечения. Критика деловых партнеров заставит пересмотреть свои планы и сделать практически невозможное. В доме предстоит проявить максимум дипломатии. Мир зависит от вашего терпения и мудрого молчания.

Козерог. Меняйте все вокруг по своему усмотрению. Не все будут готовы принять вашу позицию, но, проявив несгибаемую волю, вы настоите на своем, и жизнь покажет, что это решение было единственно правильным. Возьмите ответственность и за будущее личных отношений. Откладывать на потом важный разговор не стоит. Обсуждение проблем поможет найти их решение. Мериться силами с влиятельными людьми себе дороже.

Водолей. Каждый сантиметр вверх по карьерной лестнице будет даваться с большим трудом, но путь, по которому вы движетесь, верный, а потому наберитесь сил и следуйте дальше к успеху. Результативно пройдут встречи с руководством и посещение госорганов. Немного удивят люди, находящиеся вдали от вас. Они сообщат новость, которая изменит планы, но, как потом окажется, в лучшую сторону. Благодаря возникшим переменам состоятся важные встречи и знакомства.

Рыбы. Представится удобный случай проявить себя. Не робейте, отстаивайте свою точку зрения, презентуйте идеи. Вас оценят и поддержат, что позволит осуществить мечту. Возможны дальние поездки, связанные с делами или учебой. В общении с друзьями и второй половинкой могут возникать разногласия, и не пытайтесь их переубедить. Ваши аргументы неправильно истолкуют, что может привести к конфликту и даже вражде. Развлекательные путешествия могут разочаровать.

Астролог Андрей Рязанцев