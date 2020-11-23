Власть меняет обличье, или нужен ли Кыргызстану суперответственный за все?

Стала известна предварительная дата проведения референдума по проекту новой редакции Конституции. Плебисцит будет назначен, как и ожидалось ранее, на 10 января. В этот день планируется провести и досрочные выборы президента страны. На общественное обсуждение проекта Основного закона отводится всего лишь полтора месяца."Вечерка" разбиралась, какие изменения предлагаются и к чему они приведут.

Беспартийный список

Недавно ЦИК завершил прием документов граждан, которые намерены принять участие в выборах на должность президента Кыргызстана. Желающих занять высший государственный пост оказалось аж 63 человека. Причем 62 из них собираются на выборы в качестве самовыдвиженцев, только один человек выдвинут от политической партии.

Это, в общем–то, можно расценивать как приговор существующей в республике политической системы с креном на парламент. Проблема в том, что сильного демократического института, который мог бы служить противовесом президенту, построить, увы, так и не получилось.

Действующий парламент настолько дискредитировал себя, что кыргызстанцы за время его работы несколько раз создавали интернет–петиции с требованием распустить это совершенно бесполезное, некомпетентное и крайне несамостоятельное собрание.

"90 процентов нынешних депутатов не умеют даже выступать нормально перед людьми! 90 процентов нынешних депутатов умеют только голосовать по указке "Белого дома!" Неважно, по чьей команде, раньше Атамбаева, а теперь Жээнбекова, лишь бы, как признался Иса Омуркулов, "он был у власти"... Такое впечатление, что 90 процентов нынешних депутатов готовы исполнить любой каприз "Белого дома", лишь бы их не арестовали за старые грехи... У нас, в Кыргызстане, был "легендарный" парламент. Был "ручной" парламент. Но так много "чимкириков" в Жогорку Кенеше еще никогда не было", - так описали нынешний состав ЖК составители одной из петиций.

"Чимкириками" (сопливыми), напомним, парламентариев окрестили с легкой руки Алмазбека Атамбаева, которого депутаты в свое время лишили статуса экс–президента, чтобы угодить Сооронбаю Жээнбекову.

Одной из существенных причин того, что качественного парламента в Кыргызстане так и не сложилось, стало то, что в республике не сформировалась классическая партийная культура. Политические объединения, которые образовывались вокруг видных представителей истеблишмента, быстро превратились в коммерческие учреждения. Этому в том числе способствовало то обстоятельство, что голосование в парламент происходило по спискам.

Для того чтобы попасть в первую десятку такого списка и получить после выборов депутатский мандат, чтобы рулить в парламенте, достаточно было заплатить установленный сбор. Причем, учитывая, что среди депутатов днем с огнем не отыщешь человека из народа, то есть среднего или низкого достатка, стоимость билета в парламент очень высокая.

Это подтверждает и недавний скандал, инициированный экс–парламентарием Турсунбаем Бакиром уулу. Он планировал идти на выборы в ЖК с "Бутун Кыргызстаном", а потом рассорился с партийцами из–за того, что "Адахан Мадумаров вывел на верхушку списка партии "чимкириков", заплативших 200 тысяч долларов".

Грязные выборы 4 октября, пожалуй, стали последним гвоздем в гроб несостоявшейся парламентской системы Кыргызстана. Они стали причиной недовольства, причем не только со стороны проигравших в выборах политических сил, но и определенной части электората.

Назревший кризис потребовал немедленного решения. Отсюда очередные массовые беспорядки и смена всех ключевых позиций в руководстве страны. То, что происходит сегодня, наверное, можно считать закономерным продолжением процесса переформатирования политического пространства республики за счет попытки сделать окончательный выбор в пользу президентского или парламентского правления.

Нужен суперответственный за все

Во вторник 80 депутатов ЖК выступили с инициативой о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Законопроект с новшествами вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Ключевая новелла документа заключается в изменении баланса властных полномочий. Согласно документу, наиболее сильные трансформации должны претерпеть институты президента и правительства.

По проекту новой Конституции президент будет определять состав и структуру правительства. Также глава государства будет руководить деятельностью исполнительной власти, давать поручения правительству и подчиненным ему органам, контролировать исполнения своих поручений, отменять акты правительства и подчиненных ему органов, временно отстранять от должности министров и председателей государственных комитетов.

Кроме того, для оптимизации числа сотрудников государственных структур предлагается в Конституции предусмотреть, что деятельность правительства будет обеспечиваться администрацией президента. Это означает, что не будет аппарата правительства КР.

Президент также будет наделен правом вносить законопроекты в ЖК и обращаться к народу с ежегодными посланиями о положении дел в стране. Разработчики проекта Конституции уточняют, что с учетом уроков событий октября 2020 года предлагается установить, что в случае досрочного прекращения президентом своих полномочий по указанным в Основном законе причинам его полномочия до избрания нового президента исполняет глава правительства. В случае невозможности исполнения полномочий главой правительства полномочия переходят спикеру парламента.

Критики этого законопроекта считают, что переход к президентскому правлению в таком формате станет переходом к авторитаризму. Однако вспомним прошедшие выборы и последовавшие за ними беспорядки. Раньше, во время революций в 2005 и 2010 годах, люди могли обвинить в коррупции конкретного человека - "Акаев, кетсин!"("Акаев, пошел вон!") или "Бакиев, кетсин!". Во время октябрьских событий таких лозунгов не звучало. И вовсе не потому, что действующее на тот момент руководство страны полностью искоренило мздоимство, кумовство и избавилось от других грешков, присущих правителям. Дело в том, что власть настолько рассредоточилась в разных институтах и персонах, что стало неясно, кого винить в происходящем. Сложилась ситуация, когда никто ни за что не отвечает - ни президент, ни премьер–министр, ни депутаты.

Возвращение к президентству, если таковое состоится, - это попытка назначить одного ответственного за страну. Сделать так, чтобы глава государства перестал быть английской королевой, которая, по сути, ничего не может.

- Люди не видят силы и ответственности в парламенте, в депутатах. Для них главной политической фигурой остается президент. Именно от него они ждут чуда, а вовсе не от парламентариев. Думаю, поэтому так массово продавались голоса: народ в основной своей массе не ассоциировал выборы в парламент с выборами своего будущего. Это происходит вовсе не потому, что у нас такое отсталое население, которое не понимает чего–то. Нет. Наоборот, народ все видит и все понимает. Он понимает, что партии создаются под выборы, что парламент, особенно последний созыв, его большинство, был марионеткой "Белого дома". А те, кто пытался отстаивать свою позицию, тут же оказывались под уголовным преследованием. Всех неугодных депутатов вышибали с помощью уголовных дел, - заявил недавно СМИ бывший сопартиец Омурбека Текебаева Алмамбет Шыкмаматов.

К слову, в нынешних обстоятельствах, на фоне провала в экономике, при внушительном государственном долге, а также при сильно увеличившемся дефиците бюджета, сильная рука, наверное, действительно, была бы не лишней. Нужен кто–то с политической волей и решимостью вытащить страну из пропасти. И с персональной ответственностью, в случае если он не сможет этого сделать.

Снова о народном курултае

В новом проекте Конституции высшим совещательным, консультативным и координирующим органом народовластия предлагается установить институт народного курултая.

Он будет работать во взаимодействии с президентом, парламентом, государственными органами, органами МСУ, их должностными лицами. Народный курултай в числе своих полномочий наделяется правом заслушивать отчеты торага народного курултая, президента, торага ЖК, вносить предложения о несоответствии занимаемой должности госслужащих.

Порядок формирования, а также организацию и деятельность народного курултая предполагается регулировать Конституцией и конституционным законом. Вместе с тем авторы новой редакции Конституции предлагают сократить количество депутатов ЖК до 90 парламентариев, избираемых сроком на пять лет. (Все равно слишком много(!) - прим. Авт.).

При этом порядок избрания депутатов ЖК будет устанавливаться конституционным законом. Представительство депутатов в парламенте, избираемых по мажоритарной или пропорциональной системе (по партийным спискам), будет определяться конституционным законом.

Появление института народного курултая на фоне сокращения количества парламентариев ЖК, в принципе, может стать переломным моментом в политической истории современного Кыргызстана.

Одна из главных проблем власти на сегодня заключается в том, что ее представители - это исключительно люди старшего поколения. У молодежи, в том числе из регионов, при всем желании практически нет никаких шансов включиться в систему принятия управленческих решений и попытаться что–то изменить в своей стране.

Курултай же может стать вполне реальным решением этой проблемы, если учесть, что его участники будут избираться на местном уровне. То есть человек будет представлять в этом органе интересы какого–то района или сельской управы, что, в принципе, означает, что в большую политику смогут пройти активные молодые люди, каковых в республике немало. И, учитывая то, как активно критикуют предлагаемую конституционную реформу представители старой гвардии, они прекрасно понимают, как сильно может измениться конъюнктура власти в Кыргызстане.