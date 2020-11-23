В России начнут выплачивать компенсации некоторым категориям переселенцев

Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников не имеет аналогов в российской истории. Она явилась новаторским шагом, продиктованным стремлением нашего государства поддержать граждан, покинувших Россию по различным причинам в разное время, помочь желающим вернуться на историческую родину. В то же время госпрограмма содействует социально-экономическому развитию регионов, поскольку обеспечивает дополнительный приток трудоспособного населения, молодежи, квалифицированных специалистов.

Механизм госпрограммы сформирован в 2006 году и предполагает оказание значимой поддержки соотечественникам, принявшим решение о переселении в Россию.

С 31 декабря 2012 года вступила в силу новая редакция. С этого момента действие госпрограммы не ограничено каким-либо сроком.

Несмотря на то, что госпрограмма действует уже более 13 лет, она продолжает оставаться востребованной соотечественниками. В настоящее время она успешно реализуется на территории уже 80 субъектов РФ. Исключение составляют Крым, Севастополь, Москва и Московская область, Санкт-Петербург. Госпрограммой этим субъектам РФ предоставлено исключительное право - приступать к разработке региональных программ переселения при наличии потребности их экономики в переселенцах.

Основным показателем, иллюстрирующим эффективность госпрограммы, является количество соотечественников, переселившихся в Россию. По состоянию на 1 сентября 2020 года, для переселения на постоянное место жительства в Россию из-за рубежа такой программой воспользовались порядка 960 тысяч соотечественников. Тогда как в первые годы ее реализации (2007-2009 годы) в Россию прибывали около 9 тысяч человек в год. Начиная с 2014 года по условиям госпрограммы ежегодно переселяются в среднем уже более 100 тысяч соотечественников. Так, в 2018 году в Россию прибыло 107,7 тысяч соотечественников, в 2019 году - 108,5 тыс. человек, за 8 месяцев 2020 года - около 40,5 тыс. человек.

В этом году снижение показателей связано с введением ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции (COVID-19).

Льготная налоговая ставка и подъемные

Цель государственной программы, как видно из ее названия, - оказать содействие в переселении тем соотечественникам, которые осознано приняли решение вернуться на родину, обеспечить им переезд с наименьшими материальными затратами, помочь в оформлении правового статуса на территории России и обеспечить работой. Основным преимуществом для таких соотечественников является возможность приобретения гражданства РФ в упрощенном порядке. При этом выдача разрешения на временное проживание осуществляется без учета установленной правительством России квоты. После получения разрешения на временное проживание участники госпрограммы и члены их семей вправе подать документы для приобретения гражданства РФ, минуя процедуру оформления вида на жительство. Таким образом, в течение всего 5-6 месяцев со дня прибытия на территорию нашей страны они имеют возможность стать гражданами России.

Кроме того, они освобождены от уплаты государственной пошлины за регистрацию по месту жительства иностранных граждан и лиц без гражданства, вправе осуществлять трудовую деятельность без получения разрешения на работу или патента. С первого дня пребывания в России для них установлена 13-процентная ставка налога на доходы физических лиц.

Соотечественникам компенсируются расходы на переезд к будущему месту проживания (проезд и провоз имущества), на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации, консульского сбора, выплачиваются "подъемные". С 1 июля 2020 года в основе расчета размера "подъемных" предусмотрена величина прожиточного минимума в субъекте РФ, выбранном соотечественниками для переселения. При этом объем данного пособия как для участника госпрограммы, так и для члена семьи стал одинаковым.

Расширение перечня членов семьи

В целях повышения эффективности условий добровольного переселения соотечественников в текущем году расширен перечень членов семьи участника госпрограммы. Возможность переехать в Россию получили приемные родители участника госпрограммы и его супруги (супруга), а также установлен пятилетний срок действия свидетельства участника госпрограммы (ранее 3 года), что позволит минимизировать риски, связанные с переездом соотечественников в Россию (увеличивается временной период для урегулирования их правового положения вплоть до приобретения российского гражданства). Одновременно всем совершеннолетним членам семьи переселенца предоставлено право самостоятельно участвовать в госпрограмме.

Кроме того, стало более доступным получение гражданства РФ - внесенными поправками из процедуры его приобретения исключено требование об отказе от имеющегося у соотечественников иного гражданства.

Также внесены изменения в Федеральный закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ" в части увеличения для участников госпрограммы и членов их семей срока постановки на учет по месту пребывания до 30 дней со дня их въезда на территорию России.

Всего в течение 5 месяцев со дня прибытия в Россию переселенцы по госпрограмме могут стать полноправными российскими гражданами

Земельный участок в пользование или в собственность

Государственной программой предусмотрены две территории вселения - территории приоритетного заселения и не относящиеся к ним. С 1 января 2020 года статус территории приоритетного заселения закреплен исключительно за субъектами РФ, входящими в состав Дальневосточного федерального округа, где установлен повышенный объем государственных гарантий. В частности, наряду с выплатами на обустройство предусмотрено ежемесячное пособие при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности. Следует отметить, что размер "подъемных" для соотечественников, выбравших для переселения данные территории приоритетного заселения, в 5 раз выше, чем для соотечественников, переселяющихся на обычные территории.

Соотечественникам, переселяющимся в регионы Дальнего Востока, также предоставлена возможность приобретения в безвозмездное пользование земельных участков, а при условии получения ими гражданства Российской Федерации в установленном порядке - в собственность.

А с 1 июля 2020 года соотечественникам, переселяющимся на указанные территории, после приобретения гражданства РФ предоставлено право на получение жилищной субсидии.

Выгоднее всего соотечественникам переселяться на Дальний Восток. Там больше выплаты и землю дают.

Траты на нотариуса компенсируют

Концепция государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы предусматривает совершенствование механизмов реализации Государственной программы. В частности, в настоящее время МВД России разработан проект нормативного правового акта, предусматривающий введение новых мер поддержки, а именно - компенсации: для многодетных семей соотечественников, переселяющихся на территории приоритетного заселения, - расходов на уплату государственной пошлины за совершение нотариальных действий по свидетельствованию верности перевода личных документов переселенцев, необходимых для оформления их правового статуса на территории Российской Федерации, и подлинности подписи переводчика; для всех участников Государственной программы и членов их семей - расходов на провоз личного имущества автомобильным транспортом международной перевозки от места их постоянного проживания на территории иностранного государства до места постановки на учет по месту пребывания по месту жительства на территории вселения.