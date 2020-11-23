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В Чуйской области отчим избил шестилетнего мальчика

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- Екатерина Улитина
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Шестилетний мальчик попал в больницу с множественными травмами. Родственники ребенка сообщили о имевшем место факте семейного насилия. Информацию о произошедшем они разместили в социальных сетях.

По их данным, избиение произошло вечером 17 октября в жилмассиве "Поле чудес" Сокулукского района Чуйской области. Пока мать ребенка вышла в туалет, отчим мальчика, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ему несколько ударов.

"17 ноября вечером знакомая вышла в туалет (во дворе) услышала крики сына, пока прибежала домой, увидела мужа сидящим на сыне и избивающим его. Она оттолкнула мужа, забрала сына и убежала. Муж был пьян. Позвонили в 102, ждали 5 часов, но они не приехали", - утверждает автор поста.

На следующий день ребенка отвезли в городскую детскую клиническую больницу в Бишкеке. Там медики вызвали милицию.

Мать ребенка, как утверждают ее знакомые, тоже госпитализирована из-за угрозы выкидыша.

"Ее сын в 6 летнем возрасте лежит один, у него глаза оттекшие, один глаз с кровоизлиянием, многочисленные гематомы и сотрясение мозга", - продолжили знакомые пострадавших.

В ГУВД Чуйской области VB.KG сообщили, что в настоящее время проверяют данный факт и позже предоставят подробную информацию.


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URL: https://www.vb.kg/394322
Теги:
ГУВД, избиение, семейное насилие, Чуйская область, Кыргызстан, избил ребенка
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