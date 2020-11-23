Чипы в головах, астероид и голод. Предсказания Нострадамуса на 2021-ый

После событий 2020 года человечество сложно чем-то удивить. По прогнозам Нострадамуса самые знаковые события, которые навсегда изменят планету, - еще впереди. Вот 7 его пророчеств на 2021 год, по версии болгарской газеты "Труд".

1. Оружие-вирус

Русский ученый создаст биологическое оружие-вирус, который сможет превращать людей в зомби. Конец человечества может быть ближе, чем мы думаем

2. Голод

Нострадамус предсказывает, что первыми признаками конца света будут голод, землетрясения, различные болезни и эпидемии. Они будут происходить чаще. Пандемия коронавируса 2020 года знаменует начало серии неблагоприятных событий, которые затронут население всего мира. Катастрофа огромных масштабов вернет нас в прошлое, и большая часть населения мира не сможет преодолеть это проклятие.

3. Солнечные бури

В 2021 году будут мощные солнечные бури, которые могут нанести планете большой ущерб. Полагают, что Нострадамус предупреждал: "Мы увидим, как вода поднимается, а земля скрывается под ней". Пагубные последствия изменения климата приведут к множеству войн и конфликтов, так как мир будет бороться за ресурсы, и последует массовая миграция.

4. Астероид

"В небе человек увидит огонь и длинный след искр". Это можно интерпретировать как надвигающиеся стихийные бедствия, но, согласно другим интерпретациям этого катрена, речь идет о большом астероиде, который столкнется с Землей. Оказавшись в атмосфере Земли, астероид нагреется и будет казаться, что в небе пожар. И действительно, НАСА объявило, что существует абсолютно реальная опасность того, что астероид 2009 KF1 столкнется с Землей 6 мая 2021 года.

5. Ужасное землетрясение

Согласно интерпретации катрена, написанного Нострадамусом, чрезвычайно мощное землетрясение разрушит Калифорнию в 2021 году. Нострадамус предсказывает, что сильное землетрясение поразит Новый Свет ("западные земли"), и Калифорния - самое очевидное место, где это может произойти. По мнению астрологов, стих "Меркурий в Стрельце, Сатурн угасает" указывает на следующую дату, когда планеты Марс и Сатурн будут в этом положении на небе - 25 ноября 2021 года.

6. Чипы в головах

Американские солдаты станут первыми людьми-роботами, которые спасут человечество. Вживленный им в мозг чип должен дать нам необходимый цифровой интеллект, чтобы выйти за рамки биологии.

7. Папа Франциск приблизит людей к церкви

Независимо от того, сколько лет Папа Франциск будет лидером католической церкви, он оставит после себя прекрасное и впечатляющее наследие. Церковь станет "спасательной шлюпкой" для все большего числа людей.