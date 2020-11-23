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"В случае проникновения противника в КР база "Кант" станет основным щитом"

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- Виктория Гунгер
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Определенные риски дестабилизации связаны и с наркотрафиком. Не секрет, что многие пути контрабанды наркотиков контролируют боевики различных группировок, которые могут проникать на территорию стран СНГ. Об этом на круглом столе, организованном Клубом региональных экспертов "Пикир", заявил глава Евразийского аналитического клуба, российский политолог Никита Мендкович.

По его словам, ранее уже были подобные сценарии, но они, к счастью, пресекались внутренними органами.

- Для эффективного противодействия терроризму необходима работа по линии спецслужб и военных структур. При этом все же основная угроза для Центральной Азии, в первую очередь, исходить от Афганистана, - считает Мендкович.

Эксперт в связи с этим обратил внимание на роль авиабазы "Кант".

- Эта база, в случае проникновения противника в страну, должна являться основным воздушным кулаком и щитом, в том числе и в интересах других союзных стран. Но в самой республике не всегда понимают значение этой базы. Например, это касается недавней дискуссии относительно расширения взлетной полосы, - добавил Никита Мендкович.


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URL: https://www.vb.kg/394336
Теги:
авиация, военная служба, Кант, безопасность, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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