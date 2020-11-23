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Жестокое избиение ребенка. Мать мальчика простила мужа

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- Екатерина Улитина
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Мать шестилетнего мальчика, который был госпитализирован в больницу с побоями, отказалась от обвинений в отношении своего супруга. Об этом сообщил адвокат женщины Шердор Абдыкапаров.

По его словам, женщина решила отказаться от обвинений, узнав, что мужчина задержан правоохранительными органами.

Отметим, матери мальчика 25 лет, она находится на девятом месяце беременности. Сейчас она тоже госпитализирована в больницу с угрозой выкидыша.

В ГУВД Чуйской области VB.KG сообщили, что следственные действия в отношении мужчины продолжаются.

Напомним, 6-летний ребенок 18 ноября был госпитализирован в больницу со следами побоев. Мать ребенка обратилась в милицию, заявив, что поздно вечером 17 ноября, ее муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил ее сына от первого брака.


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URL: https://www.vb.kg/394347
Теги:
ГУВД, избиение, Кыргызстан, избил ребенка
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