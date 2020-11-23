ГКНБ прокомментировал обыск у глав айыл окмоту: Сотрудникам предложили чай

В пресс-службе ГКНБ опровергли заявление главы Савайского айыл окмоту Мунарбека Сайпидинова о том, что сотрудники ГКНБ в ходе обысков позволили себе грубое отношение.

"ГКНБ заявляет, что высказанные слова Мунарбека Сайпидинова не соответствуют действительности, так как председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев лично не знаком с никаким Замиром из Кара-Суйского района. Стоит отметить, что в ходе обыскных мероприятий не было фактов грубого отношения с лицами, находящимися дома. В свою очередь, мать Замира Тургунбаева доброжелательно отнеслась к сотрудникам ГКНБ, предложив угостить чаем", - говорится в сообщении ГКНБ.

Напомним, что 18 ноября в рамках расследования дела о создании организованной преступной группы, действующей в Оше и Ошской области, были проведены обыски в домах глав Савайского и Сарайского айыл окмоту Кара-Суйского района Ошской области.

После этого, глава Савайского айыл окмоту Мунарбек Сайпидинов записал видеобращение, в котором обвинил сотрудников ГКНБ в грубом отношении к его близким родственникам и матери главы Сарайского айыл окмоту Замира Тургунбаева. Кроме того Сайпидинов пожаловался на некоего Замира, который угрожал личным знакомством с председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым.

Отметим, Мунарбек Сайпидинов известен как окул-бала экс-зампредседателя Таможенной службы Райымбека Матраимова.