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План на пятилетку. Миллион книг для кыргызстанских детей от USAID

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- Мария Стрельцова
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В течение следующих пяти лет Агентство США по международному развитию (USAID) планирует передать школам и библиотекам Кыргызстана более миллиона экземпляров книг и других учебных материалов. Об этом сообщила специалист по коммуникациям USAID Зина Кабылбек кызы.

По ее информации, всего в этом месяце будет передано 285 000 книг 1687 школам и 82 библиотекам по всем областям Кыргызстана.

Перечень изданий включает в себя 45 наименований новых и адаптированных книг на кыргызском и русском языках. В них можно найти сборники рассказов, сказки, стихи, загадки и другие материалы для детей 1-4 классов.

Проект USAID "Окуу - керемет!" реализуется в сотрудничестве с Министерством образования и науки КР.


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URL: https://www.vb.kg/394350
Теги:
книги, Министерство образования, ЮСАИД
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