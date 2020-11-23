Погода
$ 84.58 - 84.90
€ 99.90 - 101.35

"Прошу снять запрет на вывоз скота". Адвокат обратился к главе Минсельхоза

189  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Тилек Токтогазиев, своими необдуманными запретами вы вставляете палки в колёса животноводства. Прошу отменить решение по запрету на вывоз скота. Об этом в соцсетях написал адвокат Бакытбек Жумашев.

Он напомнил, что недавно глава Минсельхоза ввел временный запрет на вывоз КРС, МРС, других животных и кормов за пределы КР.

- Такими методами вы бьёте по карману фермеров, скотоводов. Кто вам мешает заниматься животноводством? Тем же сохранением и развитием маточного поголовья? Инициируйте государственную программу. Или вы считаете себя умнее чабанов, которые занимаются разведением скота всю жизнь? Не лезьте в рыночные отношения между продавцом и покупателем! То, что повышается цена на мясо - это базар, рыночная экономика. Спрос рождает предложение. Из-за вашего необдуманного шага животноводы вынуждены нести непредвиденные расходы, внепланово закупать корм для содержания скота, - подчеркнул Жумашев.

Напомним, на прошлой неделе Минсельхоз ввел временный запрет на экспорт скота и некоторых сельскохозяйственных продуктов.

- Одна из главных причин запрета на вывоз скота - это резкое сокращение именно маточного поголовья. Если запрет не вводить, то мы будем иметь проблемы с мясом как в этом году, так и в следующих годах, так как не от кого будет получать приплод. Сохранение маточного поголовья - стратегически важная задача для развития животноводческой отрасли, - пояснил Токтогазиев.

Помимо скота ограничения введены на вывоз таких продуктов, как рис, ячмень, кукуруза, пшеничная мука, а также куриные яйца, растительное масло, йодированная соль и сахар.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394352
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, экспорт, мясо, Кыргызстан, животные
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  