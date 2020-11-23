"Прошу снять запрет на вывоз скота". Адвокат обратился к главе Минсельхоза

Тилек Токтогазиев, своими необдуманными запретами вы вставляете палки в колёса животноводства. Прошу отменить решение по запрету на вывоз скота. Об этом в соцсетях написал адвокат Бакытбек Жумашев.

Он напомнил, что недавно глава Минсельхоза ввел временный запрет на вывоз КРС, МРС, других животных и кормов за пределы КР.

- Такими методами вы бьёте по карману фермеров, скотоводов. Кто вам мешает заниматься животноводством? Тем же сохранением и развитием маточного поголовья? Инициируйте государственную программу. Или вы считаете себя умнее чабанов, которые занимаются разведением скота всю жизнь? Не лезьте в рыночные отношения между продавцом и покупателем! То, что повышается цена на мясо - это базар, рыночная экономика. Спрос рождает предложение. Из-за вашего необдуманного шага животноводы вынуждены нести непредвиденные расходы, внепланово закупать корм для содержания скота, - подчеркнул Жумашев.

Напомним, на прошлой неделе Минсельхоз ввел временный запрет на экспорт скота и некоторых сельскохозяйственных продуктов.

- Одна из главных причин запрета на вывоз скота - это резкое сокращение именно маточного поголовья. Если запрет не вводить, то мы будем иметь проблемы с мясом как в этом году, так и в следующих годах, так как не от кого будет получать приплод. Сохранение маточного поголовья - стратегически важная задача для развития животноводческой отрасли, - пояснил Токтогазиев.

Помимо скота ограничения введены на вывоз таких продуктов, как рис, ячмень, кукуруза, пшеничная мука, а также куриные яйца, растительное масло, йодированная соль и сахар.