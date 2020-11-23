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В Россию не пропустили крупную партию продовольствия из Кыргызстана

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- Евгений Денисенко
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За первую половину ноября пресечен незаконный ввоз на территорию России около 100 тонн продовольственной продукции из Кыргызстана. Она была остановлена сотрудниками Управления Россельхознадзора по Оренбургской области.

По информации ведомства, попытки такого ввоза пресечены при проведении фитосанитарного контроля. Так, без фитосанитарных сертификатов несколькими гражданами КР транспортировалось свыше 3 тонн риса, яблок, арахиса, сушенных абрикосов. А одно из кыргызских ОсОО перевозило смесь сухофруктов, орехи, сушенные абрикосы, яблоки, барбарис, виноград, хурму, плоды шиповника, абрикосовые косточки, арахис, рисовую крупу и рис – общим весом почти 91 тонна.

На арахис и рис отсутствовали документы, удостоверяющие соответствие качества и безопасности (декларация о соответствии). А в трех партиях яблок было обнаружено опасное насекомое – восточная плодожорка. Ее наличие подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами "Оренбургского референтного центра Россельхознадзора".

Также пресечен незаконный ввоз кисломолочной продукции и курта (1,3 тонны) без ветеринарных сопроводительных документов, в том числе без ветеринарного сертификата, который подтверждает качество и безопасность продукции.

В соответствии с требованиями законодательства РФ ввоз всей этой продукции на территорию РФ был признан незаконным. Виновные лица привлечены к административной ответственности, проинформировали в региональном Управлении Россельхознадзора.


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URL: https://www.vb.kg/394353
Теги:
граница, продовольствие, Россия, Кыргызстан
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