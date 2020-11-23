Госэкотехинспекция оштрафовала "Бишкекасфальтсервис" на 451 тыс сомов

МП "Бишкекасфальтсервис" за нарушение правил экологической и технической безопасности оштрафовано на 451 тысячу сомов. Об этом сообщает Госэкотехинспекция КР.

Межрегиональным управлением Государственной инспекции по экологической и технической безопасности КР по г. Бишкек совместно с Генеральной прокуратурой КР проводятся проверки органов МСУ.

По результатам проверки составлен акт проверки, протокол о нарушении, вынесен приказ с нарушением ряда нормативных документов в отношении МП "Бишкекасфальтсервис".

"В ходе проверки МП "Бишкекасфальтсервис" выявлен ряд нарушений правил экологической и технической безопасности, составлен акт проверки и наложен штраф в размере 451 000 сомов", - информируют в ведомстве.