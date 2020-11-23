Пассажирка "маршрутки" напала на водителя во время движения (видео)

В телеграм-канал Shtraf__kg опубликовано видео нападения неадекватной пассажирки на водителя микроавтобуса. Причем избиение происходит во время движения транспортного средства.

Женщина требует у водителя вернуть ей деньги. Но при этом на кадрах видно, что сдачу за проезд она уже взяла с панели авто.

Пока неясно, о каком маршруте идет речь. Но надеемся, что милиция все же привлечет к ответственности хулиганку.

К слову, подобное поведение во время движения транспортного средства могло привести к созданию аварий ситуации на дороге или ДТП. А значит, другие пассажиры, равнодушно наблюдающие за происходящим, могли лишиться здоровья или жизни из-за 10 сомов неадекватной дамы.