Погода
$ 84.58 - 84.90
€ 99.90 - 101.35

Пассажирка "маршрутки" напала на водителя во время движения (видео)

1174  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В телеграм-канал Shtraf__kg опубликовано видео нападения неадекватной пассажирки на водителя микроавтобуса. Причем избиение происходит во время движения транспортного средства.

Женщина требует у водителя вернуть ей деньги. Но при этом на кадрах видно, что сдачу за проезд она уже взяла с панели авто.

Пока неясно, о каком маршруте идет речь. Но надеемся, что милиция все же привлечет к ответственности хулиганку.

К слову, подобное поведение во время движения транспортного средства могло привести к созданию аварий ситуации на дороге или ДТП. А значит, другие пассажиры, равнодушно наблюдающие за происходящим, могли лишиться здоровья или жизни из-за 10 сомов неадекватной дамы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394358
Теги:
ДТП, избиение, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  