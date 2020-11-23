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Убийство девушки в Нижней Ала-Арче. Друг Абылгазиева откупился квартирой?

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Жестокое убийство на почве ревности 26-летней девушки Айгерим Токбаевой в селе Нижняя Ала-Арча стало в какой-то степени резонансным. Напомним, в конце сентября этого года в селе Нижняя Ала-Арча Аламудунского района Чуйской области в результате нападения в собственном доме погибла молодая девушка. Главе семейства тогда двое неизвестных в масках нанесли ножевые ранения, а после смертельно ранили его взрослую дочь.

Выдвигались различные версии смерти Айгерим - от ограбления до мести. Под подозрение подпали даже некоторые родственники убитой. В итоге милиция задержала троих подозреваемых, которыми оказались 31-летняя Ж. Б., ее водитель 28-летний О.А. и 31-летний К.Ч.

По предварительной версии следствия, преступление совершенно на почве ревности Ж.Б., муж которой встречался с убитой. По этой причине она якобы и заказала свою соперницу своему водителю и его другу. Правда, сама подозреваемая позже заявила следователям, что не хотела убивать девушку, а всего лишь припугнуть, но исполнители, видимо, переборщили.

На этом можно было бы оставить точку в криминальной истории, по крайней мере, до судебных разбирательств, если бы не одно но… Родители убитой Айгерим написали встречное заявление и основную подозреваемую Ж.Б. отпустили под домашний арест. В этой связи не исключено, что здесь не обошлось без давления на семью погибшей или банальное "договорились". Ведь родственники сами обнародовали историю убийства молодой девушки и просили объективного расследования и справедливого наказания убийцам. По крайней мере, по данным источников, в дело мог вмешаться тесть подозреваемой Канат Исмаилов - учредитель строительной компании "Оргтехстрой". Есть инсайдерская информация, что родители покойной не так давно стали обладателями трехкомнатной квартиры и автомобиля.

К слову, имя главы стройкомпании Каната Исмаилова известно общественности в связи со скандальным тендером. Напомним, в прошлом году в социальных сетях появилась информация о том, что Канат Исмаилов, будучи близким другом премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, без участия в тендере стоимостью 300 млн сомов, якобы выиграл конкурс на проведение ремонтных работ в пансионате "Санат", принадлежащего Министерству образования КР.

Тогда учредитель стройкомпании опроверг это и также назвал ложью информацию о том, что при помощи премьера в одном из госбанков "Оргтехстрой" получил льготный кредит.

С другой стороны, стоит признать, что в нашей стране очень трудно обвинить человека в коррупции, особенно, если он еще к тому же является близким другом высокопоставленного чиновника. Поэтому не исключено, что в свете все чаще звучащих обвинений в адрес уже бывшего премьер-министра Абылгазиева и этим делом с тендером вновь заинтересуются правоохранительные органы.

В следующем материале мы представим общественности ряд документов, в какой-то степени проливающие свет на эту историю


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URL: https://www.vb.kg/394362
Теги:
Ала-Арча, недвижимость, строительство, убийство, Кыргызстан, следствие, Мухаммедкалый Абылгазиев
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