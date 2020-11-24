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Ключевые члены партии "Реформа" покинули ее ряды из-за Сооронкуловой

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- Оксана Гут
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Раскол в "Реформе" - ключевые члены партии покинули ее ряды. Заявление о выходе из политорганизации распространил в соцсетях уже бывший ее зампредседатель Урмат Джаныбаев.

Он отметил, что такое решение принято "в связи с расхождением нашего видения относительно дальнейшего развития партии и нашего понимания базовых принципов и ценностей, на которых она первоначально строилась, с видением и пониманием председателя партии и ее единомышленников". Сразу напомним, что лидером "Реформы" является экс-судья Конституционной палаты ВС КР Клара Сооронкулова.

Ниже текст заявления:

"...Нам нелегко далось это решение, так как мы с одной стороны глубоко осознаем какую ответственность несем перед нашими избирателями и сторонниками, которые всей душой поддержали "Реформу" на выборах; мы очень хорошо понимаем, как важно было сохранить ту хрупкую надежду, которую "Реформа" дала народу как новая политическая сила, состоящая из порядочных и незапятнанных людей. И нам очень не хотелось уходить из "Реформы", поэтому мы так долго откладывали это решение. Но, с другой стороны по этой же причине мы понимаем, что не можем молча наблюдать, как наш первоначальный принцип, заключавшийся в том, что в наших рядах не будет дискредитировавших себя политиков, неоднократно нарушался. Мы хорошо понимаем, что в нашей политической среде лавировать, отказываться от своих слов, не иметь никаких убеждений и принципов является нормой, но мы не хотим мириться с таким положением вещей.

Поэтому мы намерены разрушить этот стереотип и создать общественно-политическую силу в Кыргызской Республике, основанную на принципах:

Следование идеологии партии;

Неприятие вождизма;

Открытость и гласность перед обществом.

С глубоким уважением к народу,

Урмат Джаныбаев - член политсовета, заместитель председателя партии

Азият Жекшеев - член политсовета, заместитель председателя партии

Мирбек Маматкасым - член политсовета

Али Шабдан - член политсовета

Назгуль Шекекова - член политсовета

Таалайбек Кенжегалиев - член партии

Эльдар Сапаев - член партии

Урмат Казакбаев - член партии

Кубанычбек Ибраев - член партии

Таалай Мукамбетов - член партии

Сагындык Абадбек уулу - член партии

и другие члены партии".

Отметим, что Клара Сооронкулова на сегодня является кандидатом-самовыдвиженцем в президенты Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/394374
Теги:
выборы, партии, президент, реформы, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш, Клара Сооронкулова
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