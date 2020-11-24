Ученые доказали, что матерные слова заглушают боль

Использование мата организм воспринимает как агрессию. Эта эмоция позволяет частично заглушить испытываемую боль. Кроме того, благодаря обсценной лексике стимулируется центральная нервная система. Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на невролога и нейрофизиолога Александра Будика.

Как пояснил врач, агрессия приводит человека в состояние стресса, на фоне которого организм может не заметить даже сильную боль. Похожее состояние испытывают спортсмены, продолжая бороться даже после получения травмы.

"Что в обычном состоянии для человека будет сильная боль, то в возбужденном состоянии он не почувствует", - объяснил Будик.

При этом постоянно находиться под влиянием стресса для организма вредно. Это создает лишнюю нагрузку на нервную и сердечно-сосудистую системы. Чтобы заглушить боль, можно просто переключить внимание.

"В театре мы не будем ругаться, мы будем соблюдать нормы приличия. Вместо этого мы начнем обращать внимание на окружающих, и таким образом наша боль будет восприниматься менее остро", - привел пример Будик.

Ранее немецкие ученые провели эксперимент, в ходе которого люди опускали руку в ледяную воду и, чтобы снизить боль, выкрикивали матерные слова или созвучные им. У тех, кто выкрикивал созвучные слова, восприятие боли не изменилось.