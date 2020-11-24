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Ученые доказали, что матерные слова заглушают боль

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- Виктория Гунгер
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Использование мата организм воспринимает как агрессию. Эта эмоция позволяет частично заглушить испытываемую боль. Кроме того, благодаря обсценной лексике стимулируется центральная нервная система. Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на невролога и нейрофизиолога Александра Будика.

Как пояснил врач, агрессия приводит человека в состояние стресса, на фоне которого организм может не заметить даже сильную боль. Похожее состояние испытывают спортсмены, продолжая бороться даже после получения травмы.

"Что в обычном состоянии для человека будет сильная боль, то в возбужденном состоянии он не почувствует", - объяснил Будик.

При этом постоянно находиться под влиянием стресса для организма вредно. Это создает лишнюю нагрузку на нервную и сердечно-сосудистую системы. Чтобы заглушить боль, можно просто переключить внимание.

"В театре мы не будем ругаться, мы будем соблюдать нормы приличия. Вместо этого мы начнем обращать внимание на окружающих, и таким образом наша боль будет восприниматься менее остро", - привел пример Будик.

Ранее немецкие ученые провели эксперимент, в ходе которого люди опускали руку в ледяную воду и, чтобы снизить боль, выкрикивали матерные слова или созвучные им. У тех, кто выкрикивал созвучные слова, восприятие боли не изменилось.


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URL: https://www.vb.kg/394376
Теги:
Россия, Кыргызстан, медицина, медики
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