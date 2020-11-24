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Дональд Трамп начал передачу власти Джозефу Байдену

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- Виктория Гунгер
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Действующий президент США Дональд Трамп, на протяжении нескольких недель отрицающий победу на выборах в США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена, в конце концов согласился действовать "в соответствии с протоколом".

Ранее Управление по общим вопросам администрации США сообщило о готовности начать процедуру передачи президентской власти в стране. Об этом глава ведомства Эмили Мерфи написала в письме избранному президенту Байдену в понедельник, 23 ноября (24 ноября по ташк.).

Дональд Трамп отреагировал на это событие в своем Twitter: "В интересах нашей страны я рекомендую, чтобы Эмили и ее команда делали то, что необходимо, в соответствии с первоначальными протоколами. Я порекомендовал своей команде сделать то же самое", - написал Трамп.

Официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут объявлены в декабре. Церемония инаугурации нового президента должна состояться 20 января.


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URL: https://www.vb.kg/394378
Теги:
выборы, президент, США, Кыргызстан
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