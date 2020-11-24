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В конце декабря население Земли понаблюдает за редким небесным явлением

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- Виктория Гунгер
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21 декабря 2020 года все население Земли станет свидетелем редкого астрономического явления - сближение двух планет-гигантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на phys.org.

Американские астрономы из Университета Райса рассчитали, что 21 декабря после захода солнца Сатурн и Юпитер на ночном небе подойдут на минимальное расстояние друг от друга.

Сближение этих двух планет происходит примерно раз в 20 лет, но так близко они не подходили друг к другу со времён Средневековья - с 1226 года,- передаёт издание мнение одного из исследователей Патрика Хартигана.

Если будет позволять погода, то это явление можно будет наблюдать практически из любой точки планеты после заката в западной части неба с 21-го на 22-ое декабря. Но самые лучшие условия для просмотра будут вблизи экватора.

Следующий раз встреча двух гигантов произойдёт в 2080-году.


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URL: https://www.vb.kg/394380
Теги:
наука, астрология, Кыргызстан
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