В конце декабря население Земли понаблюдает за редким небесным явлением

21 декабря 2020 года все население Земли станет свидетелем редкого астрономического явления - сближение двух планет-гигантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на phys.org.

Американские астрономы из Университета Райса рассчитали, что 21 декабря после захода солнца Сатурн и Юпитер на ночном небе подойдут на минимальное расстояние друг от друга.

Сближение этих двух планет происходит примерно раз в 20 лет, но так близко они не подходили друг к другу со времён Средневековья - с 1226 года,- передаёт издание мнение одного из исследователей Патрика Хартигана.

Если будет позволять погода, то это явление можно будет наблюдать практически из любой точки планеты после заката в западной части неба с 21-го на 22-ое декабря. Но самые лучшие условия для просмотра будут вблизи экватора.

Следующий раз встреча двух гигантов произойдёт в 2080-году.