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В Ошской области чиновники продали детский сад за 60 тысяч сомов

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- Екатерина Улитина
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Должностные лица айыл окмоту и Центра земельно-аграрной реформы Ноокатского района используя свои служебные положения вопреки интересам службы с целью извлечения выгод и преимуществ, незаконно реализовали в частную собственность здание муниципального детского сада с земельным участком площадью 0,18 га всего за 60 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

При этом проверкой выявлена, что рыночная стоимость детского сада составляет 4 млн. 129 тыс. сомов.

Следует отметить, что в соответствии с законодательством Кыргызской Республики передача социальных объектов в частную собственность запрещена.

18 ноября 2020 года данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст.320 (Злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса Кыргызской Республики и по нему начато досудебное производство.

Кроме этого, прокуратурой района в целях возврата незаконно приватизированного имущества внесено исковое заявление в суд.


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URL: https://www.vb.kg/394382
Теги:
Генеральная прокуратура, детский сад, Ошская область
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