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Кыргызстан стал участником транспортных проектов СНГ и ШОС

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- Евгений Денисенко
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Укреплению сотрудничества в транспортной отрасли было посвящено состоявшееся в Москве юбилейное 40-е заседание Координационного транспортного совещания государств СНГ. Участие в нем приняли руководители транспортных министерств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Узбекистана, полномочные представители соответствующих ведомств Азербайджана, Туркменистана и Таджикистана.

Заседание прошло в рамках ежегодного форума "Транспорт России". Его участниками стали также руководители и представители Исполнительного комитета СНГ , Межправительственного Совета дорожников, Антитеррористического центра Содружества, Дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств СНГ, Международного союза автомобильного транспорта.

Как сообщили в Исполкоме СНГ, рассмотрен ряд важных вопросов, направленных на укрепление сотрудничества в этой сфере. В том числе – реализация Стратегии обеспечения транспортной безопасности на территориях стран СНГ при осуществлении перевозок в международном сообщении, соглашения об информационном взаимодействии в области обеспечения этой безопасности, "зеленое" финансирование для проектов транспортной отрасли СНГ (оно предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов), научно-технического обеспечения развития транспортного комплекса и другие.

Подчеркнута важность развития международных транспортных коридоров, в том числе "Север-Юг" и "Восток-Запад" - в качестве важных транзитных направлений для перевозок товаров по более короткому и экономичному маршруту между странами Азии и Европы. Речь также шла о минимизации для транспортной отрасли в СНГ негативных последствий, вызванных пандемией COVID-19, о подготовке необходимых предложений.

Аналогичные задачи обсуждались немного ранее и на восьмом совещании руководителей транспортных ведомств стран ШОС - Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана. Оно прошло в формате видеоконференции.

Заместитель генерального секретаря ШОС Шерали Джонон, обращаясь к участникам, подчеркнул значение для экономик стран ШОС многостороннего сотрудничества в области транспорта и логистики, создания "зеленых коридоров" в целях обеспечения транзитных грузовых перевозок. Немаловажную роль играет и согласованная транспортно-транзитная политика на пространстве ШОС в виде единой системы мониторинга грузопотоков, налаживания информационного обмена между странами и унификации таможенных и фитосанитарных требований.

Главы делегаций высказались за развитие существующих и создание новых мультимодальных транспортных коридоров, включая модернизацию Транссибирской железной дороги, Байкало-Амурской магистрали и начало строительства железной дороги "Узбекистан-Кыргызстан-Китай". О необходимости ускоренного решения вопросов, связанных с сооружением этой стальной магистрали, говорилось еще на саммите ШОС в Бишкеке в 2019 году. Она призвана стать в перспективе одним из важных звеньев региональной транспортной сети в рамках проектов "Восток-Запад" и "Север-Юг", обеспечить выход к международным морским портам для географически замкнутых государств Центральной Азии.

На заседании также заявлено о важности внедрения цифровых технологий в сфере транспорта, взаимодействия с таможенными, фитосанитарными и иными контролирующими органами при организации международных, в том числе транзитных перевозок, о новых мерах противодействия распространению коронавируса на транспорте.


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URL: https://www.vb.kg/394383
Теги:
СНГ, Кыргызстан, ШОС
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