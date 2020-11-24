По подозрению в коррупции задержан аким Октябрьского района Бишкека

В Бишкеке 23 ноября задержан аким Октябрьского района Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

Отмечается, что задержание произведено в рамках ранее выявленной коррупционной схемы по выводу и смены собственника земельного участка, находящего в аресте и подлежащего конфискации по приговору суда, задержан аким Октябрьского района г. Бишкек Константин Куценко.

Ранее, в рамках данного расследуемого уголовного дела по подозрению в коррупции были задержаны заведующий сектором по гражданским делам Бишкекского городского суда гр. "Ч.С." и судья Межрайонного суда г.Бишкек "Ж.Н.".

"Известно, что в 2016 году отдельные лица (преступные элементы) в целях получения материальных благ и выгод, используя свои связи, создали устойчивую связь с должностными лицами Аппарата Президента Кыргызской Республики, руководством Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики, а также отдельными судьями и работниками судебной системы, действуя в интересах ОсОО "Г.Э.", путем подделки судебных дел и судебных решений, незаконно сняли арест с имущества подлежащего конфискации по приговору суда. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 319 ч.1 (коррупция) Уголовного кодекса Кыргызской Республики", - говорится в сообщении Финпола.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению местонахождения других высокопоставленных лиц, причастных к указанному преступлению.