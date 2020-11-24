В Жайылском районе прошел рейд: Раскрыли преступление, выявили свадьбу

На территории Жайылского района с 16 по 23 ноября проводился рейд под наименованием "Отработка", сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В рамках мероприятия сотрудниками ОВД Жайылского района в селах проводился ряд профилактических мероприятий, направленных на пресечения и раскрытия проступков, преступлений и нарушений, а также по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Сотрудники ОВД Жайылского района ежедневно патрулировали в общественных местах и на улицах, проводили разъяснительные работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил и норм, ношению медицинских масок в общественных местах и соблюдению социального дистанцирование. В ходе рейда выдано 23 предупреждений о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и правил.

По паспортному режиму всего проверено 28 улиц, из них 20 в с. Ново-Николаевка, 3 - в с. Ак-Башат, 3 - в с. Айдарбек, 2 - в с. Арал. Проверено 390 домовладений, с охватом населения - 994 человека, из них взрослые - 589 человек, несовершеннолетние - 405 человек. При проверки паспортного режима выявили одну малоимущую семью.

Проверены 20 охотников-любителей, а также 13 ранее судимых лиц. Составлены 13 протоколов согласно Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях.

В рамках мероприятия проверены точки общественного питания, кафе и т.д. В одном из кафе выявлен факт проведения торжественного мероприятия - свадьба на 150 гостей. Факт зарегистрирован в ЕРПП по ст. 127-1 Кодекса КР о проступках, составлен акт о нарушении санитарно-эпидемиологических норм и карантинных мер.

Сотрудниками Службой общественной безопасности было раскрыто одно преступление, зарегистрированное в АИС ЕРПП по ст.266 УК Кыргызской Республики (Хулиганство). Подозреваемый за совершения данного преступления передан в СС ОВД Жайылского района.